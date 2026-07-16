Loano, in Orto Maccagli l'incontro “Battiato mi ha salvato la vita” con Fabio Zuffanti

Nuovo appuntamento, a Loano, con “Orto Letterario”, il ciclo di incontri con gli autori organizzati dall'associazione Centofiori Eventi in collaborazione con la Libreria del Conte di Loano e che per tutta l'estate porterà in Orto Maccagli, sul lungomare, alcuni importantissimi scrittori del panorama letterario italiano.

Giovedì 23 luglio alle 21 il giornalista e scrittore e musicista Fabio Zuffanti sarà protagonista dell'incontro “Battiato mi ha salvato la vita. Da Sacre Sinfonie ad Alla riscossa, stupidi”.

L'incontro è una presentazione speciale che unisce due opere di Zuffanti: il saggio biografico “Sacre Sinfonie” (Il Castello Editore) e il romanzo autobiografico “Alla riscossa stupidi” (Mursia), opere che esplorano il legame “profondo e salvifico” tra l'autore e il maestro Franco Battiato.

Dialoga con l'ospite Riccardo Storti.

L'incontro gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.