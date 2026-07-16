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Eventi | 16 luglio 2026, 10:00

Loano, in Orto Maccagli l'incontro “Battiato mi ha salvato la vita” con Fabio Zuffanti

Il 23 luglio con inizio alle ore 21

Loano, in Orto Maccagli l'incontro “Battiato mi ha salvato la vita” con Fabio Zuffanti

Nuovo appuntamento, a Loano, con “Orto Letterario”, il ciclo di incontri con gli autori organizzati dall'associazione Centofiori Eventi in collaborazione con la Libreria del Conte di Loano e che per tutta l'estate porterà in Orto Maccagli, sul lungomare, alcuni importantissimi scrittori del panorama letterario italiano.

Giovedì 23 luglio alle 21 il giornalista e scrittore e musicista Fabio Zuffanti sarà protagonista dell'incontro “Battiato mi ha salvato la vita. Da Sacre Sinfonie ad Alla riscossa, stupidi”.

L'incontro è una presentazione speciale che unisce due opere di Zuffanti: il saggio biografico “Sacre Sinfonie” (Il Castello Editore) e il romanzo autobiografico “Alla riscossa stupidi” (Mursia), opere che esplorano il legame “profondo e salvifico” tra l'autore e il maestro Franco Battiato.

Dialoga con l'ospite Riccardo Storti.
L'incontro gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Redazione

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