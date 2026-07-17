Al via il XVI Palio Storico di Albenga: Sant'Eulalia fa il pieno nella prima serata (FOTO)

È cominciata giovedì sera la sedicesima edizione del Palio Storico di Albenga, che fino a domenica 19 luglio riporterà il centro storico nell'atmosfera del 1251.

San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant'Eulalia sono scesi in campo nelle prime tre competizioni in programma — Sassaiola, Famiglia Medievale e Tiro alla Fune — che assegnano i punti per la conquista del Palio 2026. Ad accompagnare le gare, i cortei storici, gli spettacoli itineranti e le taverne aperte, con un calendario di iniziative che animerà la città fino alla proclamazione del Quartiere vincitore.

La prima giornata si è chiusa con Sant'Eulalia in testa alla classifica: il Quartiere ha vinto tutte e tre le prove. Alle sue spalle Santa Maria, seconda in ogni gara.

I risultati della prima serata

Tiro alla Fune: 1. Sant'Eulalia, 2. Santa Maria, 3. San Siro, 4. San Giovanni Famiglia Medievale: 1. Sant'Eulalia, 2. Santa Maria, 3. San Siro, 4. San Giovanni Sassaiola: 1. Sant'Eulalia, 2. Santa Maria, 3. San Giovanni, 4. San Siro

Il sindaco Riccardo Tomatis ha sottolineato il valore identitario della manifestazione: "Il Palio Storico rappresenta uno dei momenti più sentiti e identitari per la nostra città. È una manifestazione che unisce storia, tradizione, partecipazione e spirito di comunità, grazie all'impegno straordinario dei Quartieri e di centinaia di volontari. Rivolgo un grande in bocca al lupo a San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant'Eulalia: che queste giornate siano vissute con entusiasmo, goliardia e sano spirito sportivo, nel rispetto reciproco che da sempre contraddistingue il nostro Palio".

Il primo cittadino ha poi rivolto un ringraziamento a chi lavora dietro le quinte: "L'apertura del COC – Centro Operativo Comunale assicura il costante coordinamento delle attività di safety e security grazie alla collaborazione tra Polizia Locale, Carabinieri, Protezione Civile, Croce Bianca, Croce Rossa, Forze dell'Ordine, personale comunale e tutti i volontari impegnati nell'organizzazione. Il loro lavoro rappresenta un elemento fondamentale per consentire lo svolgimento del Palio in condizioni di massima sicurezza". Un ringraziamento anche alla SAT, "che ogni mattina restituisce al centro storico il suo volto più bello, pulito e ordinato, contribuendo a rendere ancora più piacevole l'esperienza del Palio Storico per cittadini, quartieri e visitatori".

Il programma completo, gli aggiornamenti e i risultati delle gare sono pubblicati sui canali ufficiali della manifestazione: la pagina Facebook "Palio Storico di Albenga", il profilo Instagram @palio_storico_albenga e il sito www.paliostoricoalbenga.it.