"Contro i cuochi. Per amore della cucina". Nicola Perullo a Ceriale presenta il suo pamphlet

Un pamphlet contro i cuochi scritto per amore della cucina: è il paradosso da cui parte l'ultimo libro di Nicola Perullo, protagonista domenica 19 luglio del nuovo appuntamento di "Palco d'Autore e Gourmet", la rassegna del Ceriale Summer Festival che mette insieme cultura, gastronomia e divulgazione. L'incontro è in programma alle 21.30 in piazza della Vittoria.

Perullo, rettore dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, presenterà "Contro i cuochi. Per amore della cucina" (Topic, 2026), volume concepito anche come omaggio al pensiero di Carlin Petrini. A dialogare con l'autore sarà Renata Cantamessa, giornalista, divulgatrice e conduttrice televisiva.

Nel libro il filosofo entra con stile diretto e provocatorio nel dibattito sul presente e sul futuro dell'alta cucina, interrogandosi sul ruolo degli chef e sulla capacità di un settore storicamente votato alla ricerca e alla creatività di continuare a innovare. Più che una stroncatura, il testo si presenta come un invito appassionato a riscoprire il valore autentico del cucinare.

Filosofo e saggista, professore ordinario di Estetica e dal 2024 rettore dell'ateneo di Pollenzo, Perullo è tra i principali studiosi italiani del rapporto tra filosofia, cibo, gusto ed estetica. I suoi saggi sono tradotti in diversi Paesi e la sua è considerata una voce di riferimento internazionale negli studi sulla cultura gastronomica contemporanea.

L'appuntamento fa parte del cartellone di "Palco d'Autore e Gourmet", rassegna nata dall'evoluzione di "Palco Gourmet": accanto agli eventi enogastronomici trovano spazio incontri con scrittori, divulgatori e protagonisti della cultura, dell'attualità e della sostenibilità. L'iniziativa è promossa in collaborazione con l'Assessorato alle Manifestazioni e alla Cultura del Comune di Ceriale e la Biblioteca Civica "Agostino Sasso", e rientra nel percorso di valorizzazione congiunta tra Liguria e Piemonte costruito con l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Tutti gli incontri della rassegna vengono trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook VisitCeriale, per chi vuole seguirli da casa.

"Palco d'Autore e Gourmet continua a proporre ospiti di assoluto rilievo, offrendo al pubblico occasioni di confronto e approfondimento su temi di grande attualità — affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno — Con Nicola Perullo si parlerà di cucina, cultura, sostenibilità e del valore che il cibo assume come espressione di identità e di pensiero. Siamo orgogliosi di poter ospitare a Ceriale una delle voci più autorevoli del panorama gastronomico e filosofico italiano".