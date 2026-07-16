Finalborgo, una nuova edizione del Quadrifoglio Artistico pronta per essere svelata: la presentazione il 21 luglio

È tutto pronto per la presentazione della nuova edizione del Quadrifoglio Artistico, il volume curato dall'Associazione Celesia che anche quest'anno raccoglie i contributi di quindici autori accomunati dalla passione per la scrittura e l'arte, che sarà presentato martedì 21 luglio ai Chiostri di Santa Caterina, a Finalborgo, alle ore 21.

L'edizione 2026 vede la partecipazione di quindici autori, tra cui la curatrice del progetto Roberta Grossi: "Non è semplice coordinare il lavoro di tante persone, ma la soddisfazione che ogni anno me ne deriva è impagabile. Quindici autori, me compresa, si sono messi in gioco, mi hanno confidato le loro emozioni e le hanno messe su carta per presentarle al pubblico".

Tra i protagonisti del volume figurano sia autori che hanno già preso parte alle precedenti edizioni, sia nuovi partecipanti che si affacciano per la prima volta al progetto. "Con tutti si è creato un rapporto di empatia e condivisione, perché l'arte unisce. L'arte è pace, tolleranza, accoglienza", sottolinea Grossi.

L'appuntamento del 21 luglio ai Chiostri di Santa Caterina offrirà al pubblico l'occasione di conoscere gli autori e scoprire il nuovo numero del Quadrifoglio Artistico, frutto di un percorso collettivo che, anche quest'anno, ha trasformato esperienze, emozioni e sensibilità personali in un'opera condivisa.