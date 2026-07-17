Verga fotografo, mostra chiusa con oltre mille visitatori. Sabato tocca agli acquerelli di Irina Sanotskaya

Si chiude con un bilancio ampiamente positivo "La segreta mania. Giovanni Verga fotografo", la mostra ospitata dal 3 giugno al 12 luglio nel nuovo Spazio Artistico Culturale "Angelo Siri", ricavato all'interno dell'ex Oratorio di San Sebastiano.

L'esposizione, voluta con decisione dall'Amministrazione comunale, è stata allestita in collaborazione con "I Cavalieri dei Ricordi" e ha potuto contare sulle immagini della Fondazione 3M, istituzione culturale permanente di ricerca e formazione che custodisce uno storico archivio fotografico di oltre 110mila scatti. In mostra una novantina di fotografie realizzate da Verga tra il 1887 e il 1902.

Un percorso che ha illuminato un lato poco noto dello scrittore. Riconosciuto come uno dei grandi protagonisti della letteratura italiana e principale interprete del Verismo, Verga coltivò infatti anche una passione privata per l'immagine fotografica: una "segreta mania" che restituisce un ritratto più intimo e visivo dell'autore siciliano.

Nelle sei settimane di apertura più di mille persone hanno varcato la soglia dell'ex Oratorio, molte arrivate appositamente da fuori regione — Piemonte, Lombardia, Toscana e perfino Sicilia. Un'occasione, dunque, non soltanto per conoscere la produzione fotografica di Verga, ma anche per far scoprire Cairo Montenotte. Molto apprezzate anche le aperture straordinarie serali, in concomitanza con gli appuntamenti organizzati nel centro storico.

"Siamo particolarmente orgogliosi dei consensi ottenuti, non era per nulla scontato, ma è stato compreso il grandissimo valore delle opere esposte - commenta il sindaco Paolo Lambertini -. La mostra si è inserita inoltre nel percorso di valorizzazione di Cairo Montenotte come 'Città della Pellicola', identità che richiama la storia industriale e culturale legata a 'Ferrania' e alla produzione fotografica e cinematografica. In questo contesto, l'esposizione dedicata a Verga fotografo ha assunto un significato ancora più particolare, unendo la memoria della pellicola, il linguaggio dell'immagine e la grande tradizione letteraria italiana. Un grande ringraziamento a chi ha reso operativamente possibile gli allestimenti e le aperture: 'I Cavalieri dei ricordi' e il 'Ferrania Film Museum' e alla Fondazione 3M per il prezioso materiale".

Archiviata la rassegna su Verga, lo Spazio "Angelo Siri" si prepara subito a una nuova apertura. Sabato 18 luglio alle 17.30 sarà inaugurata la personale di Irina Sanotskaya "Il mio mondo attraverso l'acquarello", anch'essa curata da "I Cavalieri dei Ricordi".

Ucraina di nascita ma savonese d'adozione da molti anni, Sanotskaya vive e lavora a Quiliano. Ha scoperto la pittura durante il lockdown di sei anni fa e da allora dipinge ogni giorno, continuando a esplorare le possibilità dell'acquerello. Dal 2021 ha partecipato a diverse mostre personali e collettive, tra cui quella organizzata nel 2022 da JIWI Japan; è stata al quarto Festival Internazionale dell'Acquerello in Slovenia, ha aderito al progetto benefico Pennellate d'Autismo ed è amministratrice del gruppo AcquaSavona insieme a Elena Becker. "L'acquarello mi consente di realizzare il mio mondo pieno di movimento in libertà creativa", ha dichiarato a proposito del suo lavoro.

La mostra resterà visitabile dal 18 luglio al 2 agosto tutti i giorni dalle 16 alle 18.30, con apertura anche dalle 10 alle 12 il sabato e la domenica.