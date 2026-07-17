Roccavignale, riaperta la Sp28 bis dopo il ribaltamento dell’autogru (FOTO)

È stata riaperta intorno alle 17.30 la Sp28 bis all’altezza del centro abitato di Roccavignale, chiusa da mercoledì pomeriggio dopo il ribaltamento di un’autogru lungo la carreggiata, che aveva bloccato completamente la viabilità.

L’incidente aveva provocato anche danni a un’abitazione situata a ridosso della strada e lo sversamento di liquidi sulla sede stradale, rendendo necessari interventi di recupero e bonifica particolarmente delicati.

Le operazioni, inizialmente previste con tempi più contenuti, si sono rivelate più complesse del previsto proprio per le caratteristiche del tratto interessato: la presenza delle case a pochi metri dalla carreggiata ha imposto interventi eseguiti con la massima cautela, per garantire la sicurezza di residenti e operatori.

A occuparsi del recupero del mezzo è stata la ditta Vernazza, impegnata senza interruzioni nelle operazioni di messa in sicurezza. Le attività sono proseguite fino al completamento del sollevamento dell’autogru incidentata e al suo caricamento sul carrellone per il trasporto. Fondamentale, durante tutte le fasi dell’intervento, è stato il contributo dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella sicurezza dell’area.

Nel frattempo la Provincia ha predisposto gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada. Sono state sistemate le barriere di protezione danneggiate e ripristinato il manto stradale nel punto interessato dall’incidente. La circolazione è stata quindi riaperta con il limite di velocità di 30 km/h.

Anche il Comune di Roccavignale è intervenuto per gestire la complessa situazione della viabilità. Nelle ore successive all’incidente, il sindaco Amedeo Fracchia ha firmato un’ordinanza di chiusura della strada, consentendo il transito ai soli residenti. Il provvedimento si è reso necessario dopo che numerosi automobilisti avevano tentato di aggirare il blocco stradale attraverso le strette vie del paese, causando ingorghi e potenziali pericoli.

“La Provincia - si legge nella nota - ringrazia le forze dell’ordine intervenute e il Comando dei Vigili del Fuoco di Savona, il cui contributo è stato fondamentale durante le operazioni, così come l’utenza per la collaborazione e la pazienza dimostrate”.