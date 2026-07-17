Cairo, il centro storico cambia volto con il nuovo piano per le fioriere

Più colore, più cura e un’accoglienza decisamente diversa per il cuore antico di Cairo Montenotte. Il Comune ha deciso di dare una svolta al decoro urbano partendo dai dettagli, con un piano completo per rimettere a nuovo le fioriere che accompagnano il centro storico. L’obiettivo è chiaro: restituire bellezza ed eleganza alle vie dello shopping e della storia cittadina nel pieno della stagione estiva.

L’operazione è già partita ufficialmente. Gli uffici tecnici hanno approvato la spesa e assegnato i lavori a una realtà del territorio, la “Petali & Verde” di Marianna Chiarlone. L’investimento complessivo ammonta a 14 mila euro, stanziati attraverso i fondi che il bilancio comunale destina alla cura delle strade e della viabilità.

La novità principale sta nella continuità: non si tratta di una sistemazione passeggera o di un intervento “una tantum” destinato a sfiorire in poche settimane. Il progetto avrà una durata annuale e proseguirà fino al prossimo 31 dicembre. Si comincerà subito con una pulizia profonda e il riordino dei vasi esistenti, per poi passare alla piantumazione di una nuova veste verde. In autunno, con il cambio delle condizioni climatiche, le piante verranno sostituite con varietà più resistenti e, nel frattempo, la ditta si occuperà della manutenzione continua per garantire che i fiori rimangano sempre rigogliosi.

La scelta di affidarsi a professionisti locali è stata motivata dall’amministrazione con l’esperienza della vivaista, considerata una garanzia per ottenere un risultato visibile e duraturo. Il piano ha già ottenuto tutti i via libera tecnici e finanziari ed è pronto a cambiare, un fiore alla volta, il volto della città.