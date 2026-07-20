Ceriale, il Festival Internazionale del Mediterraneo torna a Peagna con il duo Corde Sciolte

Nuovo appuntamento a Ceriale con la quarta edizione del Festival Internazionale del Mediterraneo – Musica, Arte, Entroterra, rassegna organizzata da Melisma Aps con il contributo del Comune di Ceriale e della Fondazione Agostino De Mari.

Nell'affascinante cornice dell'Anfiteatro di Peagna, lunedì 20 luglio alle 21,30, andrà in scena il concerto del duo Corde Sciolte, che proporrà un repertorio di jazz manouche, brani originali e rivisitazioni con influenze classiche, blues e sonorità dal gusto cinematografico. L'ingresso è libero.

Corde Sciolte è un duo acustico, formato da chitarra manouche e contrabbasso, nato in Puglia. Dieci corde che danno vita a un suono organico e artigianale, per una musica emozionale fatta di luci e ombre, malinconia e virtuosismo. Le composizioni originali affondano le radici nella tradizione mediterranea, reinterpretata attraverso la scrittura contemporanea e l'improvvisazione.

Giunto alla quarta edizione, il Festival Internazionale del Mediterraneo è una rassegna multidisciplinare dedicata allo spettacolo dal vivo, con la direzione artistica di Mauro Perego De Salvia e la direzione organizzativa di Monica Romanisio. Promosso da Melisma Aps, associazione culturale nata nel 2021 a Castelvecchio di Rocca Barbena con l'obiettivo di valorizzare la musica popolare e le culture del Mediterraneo, il festival propone un percorso che mette in dialogo tradizioni, linguaggi e artisti provenienti dai diversi Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

La manifestazione proseguirà fino alla fine di agosto con nove appuntamenti tra concerti, spettacoli e iniziative culturali pensati per valorizzare il territorio attraverso la musica e l'incontro tra culture. Il programma sarà arricchito anche da appuntamenti teatrali e da un percorso enogastronomico ispirato ai sapori del Mediterraneo. Ad arricchire ogni serata sarà infatti la proposta della chef Isa Lipartiti, che dalle 19 precederà gli spettacoli con piatti dedicati alle tradizioni culinarie mediterranee, preparati con prodotti freschi e di stagione, offrendo al pubblico un'esperienza capace di unire musica, cultura e gastronomia.

L'ingresso ai concerti è libero. Per partecipare alla proposta gastronomica e alle iniziative riservate ai soci è necessario il tesseramento a Melisma Aps (quota associativa di 5 euro). Considerata la capienza limitata della location, è consigliata la prenotazione al numero 320 087 6353.