Albenga, il Palio Storico incorona Sant’Eulalia: vittoria al fotofinish davanti a Santa Maria

Con la vittoria del Quartiere Sant'Eulalia, si è conclusa la XVI edizione del Palio Storico di Albenga, che ha riportato il centro storico all'atmosfera del 1251, coinvolgendo cittadini, visitatori e i quattro Quartieri in un ricco programma di competizioni, cortei, spettacoli e momenti di rievocazione storica.

Al termine delle prove, la classifica finale è risultata la seguente: Sant’Eulalia con 370 punti, Santa Maria con 367 punti, San Siro con 323 punti e San Giovanni con 314 punti.

Una vittoria arrivata al termine di un confronto avvincente, con Sant'Eulalia e Santa Maria protagoniste di un'entusiasmante sfida che si è decisa per soli tre punti, a conferma dell'equilibrio e dell'alto livello raggiunto da tutti i Quartieri.

Afferma il sindaco Riccardo Tomtis: “Desidero congratularmi con il Quartiere Sant'Eulalia per la vittoria del Palio Storico 2026, ma il mio plauso va a tutti i Quartieri che, anche quest'anno, hanno dato vita a una manifestazione straordinaria, mettendo in campo passione, impegno, spirito di appartenenza e tanta sportività. Un ringraziamento sincero va ai volontari, agli organizzatori, ai figuranti, agli sponsor e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte per la perfetta riuscita della manifestazione. Un grazie particolare anche a tutte le donne e gli uomini impegnati nella sicurezza dell'evento: il personale del Centro Operativo Comunale, la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, la Protezione Civile, la Croce Bianca, la Croce Rossa, la SAT e tutte le associazioni coinvolte. Grazie al loro lavoro, il Palio si è svolto in un clima di serenità e sicurezza, permettendo a migliaia di persone di vivere al meglio questa straordinaria festa della città”.

La XVI edizione del Palio Storico conferma ancora una volta il forte legame tra Albenga e la propria storia, trasformando il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto e richiamando un numeroso pubblico per tutta la durata della manifestazione.

Un appuntamento che continua a rappresentare uno dei momenti più significativi dell'estate ingauna e un importante strumento di promozione culturale e turistica del territorio.