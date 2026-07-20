Igiene ambientale, accordo alla Sat di Vado: siglato il nuovo contratto integrativo aziendale

Svolta storica nelle relazioni industriali nel comparto dei servizi ambientali liguri. La Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e la Direzione Aziendale di SAT S.p.A. hanno siglato il nuovo accordo integrativo, introducendo per la prima volta un modello premiale d'avanguardia che valorizza la professionalità dei dipendenti in concomitanza con degli obiettivi di efficienza del servizio. SAT S.p.A. è l'azienda pubblica di riferimento che gestisce capillarmente i servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia del suolo per l'intera provincia di Savona.

L'intesa raggiunta mira a riconoscere l'impegno quotidiano dei lavoratori che operano sull'intero territorio provinciale, garantendo standard qualitativi elevati a beneficio della cittadinanza e della tutela ambientale.

PRESENZA E TUTELA DEI PRINCIPI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Il nuovo sistema premiale mette al centro la continuità e la responsabilità operativa del servizio. Su forte impulso della RSU, l'accordo sancisce un'importante tutela sociale: i permessi previsti dalla Legge 104, strettamente legati ai principi di assistenza dei propri familiari, sono interamente salvaguardati e non comporteranno alcuna penalizzazione nel calcolo della presenza lavorativa.

INTRODUZIONE DEL PREMIO DI MERITO PROFESSIONALE

Per la prima volta l'impianto integrativo introduce criteri meritocratici trasparenti, basati su schede di valutazione gestite dai Responsabili delle Unità Operative, distinguendo i profili in base alle mansioni: Personale Operaio: La valutazione è focalizzata sulla gestione corretta ed efficiente dei mezzi e delle attrezzature aziendali, sul rendimento e sulla collaborazione sul campo, nonché sul rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Personale Impiegatizio: I parametri si concentrano sulla puntualità, sulla produttività e proattività, sul senso di responsabilità e sul miglioramento dei risultati d'ufficio.

INDICATORI AZIENDALI E ACCESSO ALLA DETASSAZIONE

Al fine di consentire ai lavoratori l'accesso alle agevolazioni fiscali previste dal regime della detassazione, le parti hanno concordato il legame del premio al raggiungimento di traguardi aziendali incrementali. Gli obiettivi tra loro alternativi riguardano il miglioramento della sicurezza sul lavoro tramite • • Pagina 1 di 2 la contrazione degli infortuni, l'efficientamento e la cura del parco mezzi operativo e l'ottimizzazione dei tempi di risposta alle segnalazioni dell'utenza.

FLESSIBILITÀ E WELFARE

L'accordo introduce meccanismi di trasparenza che permettono verifiche periodiche sull'andamento delle valutazioni ed estende la facoltà per il lavoratore di convertire la spettanza in servizi Welfare. In caso di conversione, l'azienda riverserà direttamente in busta paga la quota di risparmio contributivo e fiscale ottenuta, incrementando il beneficio effettivo per i dipendenti.