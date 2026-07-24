Savona, una serata di swing per sostenere la sanità in Centrafrica: l'iniziativa dello Zonta Club Savona

Lo Zonta Club di Savona, in collaborazione con la Casa del Vino e la scuola di danza Grove Walk, organizza martedì 28 luglio, a partire dalle ore 20, presso la Casa del Vino (corso Italia 203r, Savona), una serata benefica a ritmo di swing a sostegno del progetto di Amicizia Missionaria ETS "Trasformare l'accesso alla sanità e combattere la malnutrizione infantile a Bozoum, nella Repubblica Centrafricana".

Interverranno per illustrare il progetto la dottoressa Francesca Bertolotti, medico e biologa presso il reparto di Oncologia dell'Ospedale San Paolo di Savona, e la dottoressa Francesca Calcagno, medico del Pronto Soccorso dello stesso ospedale.

In una delle regioni più svantaggiate del mondo, l'accesso alle cure di base rappresenta ancora una sfida quotidiana. A Bozoum, nella Repubblica Centrafricana, solo una parte della popolazione riesce a raggiungere i servizi sanitari e i tassi di malnutrizione infantile sono estremamente elevati.

Il ruolo delle donne nei villaggi è cruciale. Pur essendo tra i soggetti più vulnerabili, a causa delle disuguaglianze di genere, delle difficoltà di accesso alle cure e della diffusione delle mutilazioni genitali femminili, rappresentano il pilastro della sopravvivenza familiare e un simbolo di resilienza per le comunità. Svolgono inoltre un importante ruolo socio-economico, attraverso cooperative agricole e microimprese, e sono fondamentali nella mediazione comunitaria e nel mantenimento del tessuto sociale, come dimostrato anche dall'esperienza dell'ex presidente della Repubblica Centrafricana Catherine Samba-Panza (2014-2016).

Il progetto propone una risposta concreta e sostenibile a questi bisogni urgenti, valorizzando proprio il ruolo delle donne, perché, come recita un proverbio africano: "Se educhi una donna, educhi una nazione."

Amicizia Missionaria ETS è un'associazione di volontari nata nel 1989 che devolve integralmente il ricavato delle iniziative benefiche ai Paesi in via di sviluppo e sostiene le missioni carmelitane dei frati del Santuario del Gesù Bambino di Praga di Arenzano, presenti in Centrafrica.

Negli ultimi quarant'anni le sei missioni carmelitane del nord-ovest del Paese hanno contribuito alla realizzazione di: sei dispensari; un lebbrosario; un centro per bambini denutriti; una scuola di meccanica e agraria; una cooperativa di falegnameria; ventiquattro scuole e dieci asili di villaggio.

L'obiettivo attuale riguarda il dispensario Saint Michel, che si intende trasformare in un centro di assistenza primaria pienamente operativo attraverso:

la costruzione di un centro dedicato al monitoraggio e al trattamento della malnutrizione infantile;

la formazione degli operatori sanitari locali e il finanziamento del percorso universitario di due giovani donne nei corsi di Infermieristica e Ostetricia dell'Università di Bangui;

la promozione dell'educazione comunitaria sulla salute materna e infantile;

il sostegno ai bambini più vulnerabili con programmi nutrizionali;

l'introduzione della telemedicina per mettere in collegamento il personale sanitario locale con medici specialisti di Savona;

la fornitura di attrezzature e materiali sanitari essenziali.

Non si tratta soltanto di un progetto sanitario, ma di un'iniziativa capace di salvare vite e trasformare un'intera comunità, con risultati concreti quali: una riduzione fino al 30% della malnutrizione infantile tra i bambini trattati; un maggiore accesso alle cure per la popolazione rurale; un supporto medico continuo grazie alla telemedicina; una sostenibilità a lungo termine garantita dalla formazione del personale locale.

Il progetto coniuga un impatto umanitario immediato con una visione di sviluppo sostenibile, valorizzando la presenza sul territorio e le competenze internazionali. Con un adeguato sostegno sarà possibile ampliarne la portata e garantire un cambiamento concreto e duraturo.

Lo Zonta Club of Savona Area, fondato nel 1982, è membro di Zonta International, organizzazione mondiale aperta a donne e uomini che operano insieme per migliorare la condizione femminile attraverso attività di service e advocacy.

Zonta International è stata fondata l'8 novembre 1919 a Buffalo (Stati Uniti) dalla scrittrice e giornalista Marian De Forest. Oggi conta oltre 33.000 membri, riuniti in più di 1.200 club distribuiti in 69 Paesi.

È l'unica organizzazione internazionale di servizio con status consultivo permanente presso l'ONU, posizione consultiva presso UNESCO e UNICEF e status di partecipazione al Consiglio d'Europa. Un'organizzazione che sostiene i diritti delle donne nel mondo e promuove numerosi service internazionali.

Nel linguaggio degli indiani Sioux, "Zonta" significa "onesto e degno di fiducia".

L'attività dello Zonta Club Savona è finalizzata a tradurre concretamente sul territorio gli obiettivi definiti a livello internazionale, promuovendo eventi culturali e divulgativi e realizzando progetti di sostegno rivolti a donne in condizioni di fragilità sociale, economica, sanitaria, professionale e scolastica.