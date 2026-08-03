Bardineto entra nell'Associazione dei Siti Storici Grimaldi di Monaco

Domenica 2 agosto 2026 il Comune di Bardineto, in collaborazione con Andrea Carnino, giornalista e divulgatore storico-culturale, e con il Comitato per la tutela del patrimonio e delle tradizioni dell'Associazione Internazionale Regina Elena Odv, ha organizzato una commemorazione del suo legame con i Marchesi Del Carretto e i Grimaldi di Monaco.

L'evento, patrocinato dal Consiglio Regionale della Liguria, dalla Provincia di Savona e dal Comune di Bardineto, ha preso il via alle ore 10.30 con una Santa Messa celebrata nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Successivamente, i partecipanti e i gruppi storici hanno raggiunto in corteo il castello, dove si è tenuta una solenne cerimonia aperta dal discorso di Mario Basso, sindaco di Bardineto, che ha portato i saluti del dott. Fulvio Gazzola, presidente dell'Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco in Italia e sindaco di Dolceacqua.

Sono seguiti gli interventi della consigliera regionale Sara Foscolo, che ha portato i saluti del dott. Marco Ghisolfo, ispettore per la Liguria delle Guardie d'Onore alle Reali Tombe del Pantheon; del consigliere regionale Rocco Invernizzi; di Pierangelo Olivieri, presidente della Provincia di Savona e sindaco di Calizzano; e delle altre autorità presenti.

Nel suo intervento il dott. Andrea Carnino ha ripercorso l'albero genealogico dei Del Carretto e i loro matrimoni con i Grimaldi di Monaco. Il marchese Giacomo Del Carretto, che fondò Bardineto dopo il 1250, fu padre di Aurelia, che divenne la prima Signora di Monaco. Il suo secondo marito, Francesco Grimaldi, nella notte dell'8 gennaio 1297, travestito da monaco francescano, conquistò la Rocca monegasca, fatta costruire dai genovesi nel 1215, diventandone il primo Signore. Francesco regnò insieme al figliastro Ranieri I, nato dalla prima unione di Aurelia con Lanfranco Grimaldi, vicario imperiale in Provenza, fino al 10 aprile 1301, quando Monaco tornò temporaneamente sotto il controllo di Genova. Fu Carlo I, figlio di Ranieri I, a riconquistare la Rocca il 12 settembre 1331, diventandone il primo Signore sovrano.

Il marchese Giorgio di Finale Ligure, nipote di Giacomo, ebbe da Venezia Fieschi, dei Conti di Lavagna, diversi figli, tra i quali Ilaria Maria, che andò in sposa a Ranieri II Grimaldi, co-signore di Monaco dal 29 giugno 1352 al 15 agosto 1357 insieme al padre, il sopraccitato Carlo I, al fratello minore Gabriele e al prozio Antonio. Ilaria morì nel 1368 senza aver dato eredi a Ranieri II, che si risposò con Isabella Asinari.

Il sindaco Mario Basso ha quindi annunciato che, grazie a questi legami, scoperti da Andrea Carnino, il quale ha effettuato queste consulenze gratuitamente, il Comune di Bardineto è entrato a far parte dell'Associazione Siti Storici Grimaldi di Monaco in Italia.

Alla cerimonia hanno partecipato anche Daniele Galliano, sindaco di Bormida; Roberto De Andreis, di Nasino; Alessandro Oddo, di Tovo San Giacomo; Claudio Paliotto, di Zuccarello; la vicesindaca di Giustenice, Renata Mazzi, e il consigliere comunale di Novello, Christian Rocco.

L'Associazione Internazionale Regina Elena Odv è stata rappresentata dal vice segretario amministrativo nazionale e dalla dott.ssa Silvia Molino, fiduciaria per la provincia di Savona.

La giornata è stata impreziosita dalla presenza dei gruppi storici "I Signori del Medioevo" di Torino e "I Signori di Rivalba" di Castelnuovo Don Bosco.