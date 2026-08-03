Cairo firma l’accordo con Plastic Free per combattere l’inquinamento da plastica

È stato firmato questa mattina, lunedì 3 agosto, il Protocollo d’intesa tra il Comune di Cairo Montenotte e “Plastic Free”, organizzazione di volontariato Onlus impegnata nella sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica.

L’accordo è stato ufficializzato dal sindaco Paolo Lambertini, dall’assessore all’Ambiente Ilaria Piemontesi, dal referente valbormidese di Plastic Free Anna Cerrato e dalla referente cairese Clara Chinelli. L’intesa mette al centro la tutela del territorio, la diffusione di comportamenti sostenibili e il coinvolgimento dei cittadini nella lotta all’abbandono dei rifiuti.

Tra gli obiettivi del protocollo ci sono la promozione di buone pratiche ambientali, l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia del territorio, attività di educazione rivolte alle scuole e iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità. Prevista anche la collaborazione per segnalare eventuali situazioni di degrado ambientale.

"La tutela dell’ambiente costituisce uno degli obiettivi prioritari della nostra Amministrazione comunale – spiega l’assessore all’Ambiente Ilaria Piemontesi -. L’abbandono incontrollato dei rifiuti e l’inquinamento da plastica rappresentano alcune delle principali criticità che incidono sulla qualità del territorio e sul benessere della collettività".

"Per questo motivo – aggiunge l’assessore – abbiamo deciso di sottoscrivere il protocollo proposto da Plastic Free, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini nella cura degli spazi comuni".

L’accordo punta dunque a rafforzare la collaborazione tra amministrazione, associazioni e cittadini, trasformando la tutela dell’ambiente in un percorso condiviso e concreto per il territorio cairese.