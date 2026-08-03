Dove la tradizione diventa festa: Ranzi si prepara alla Sagra del Nostralino 2026

Da Lunedì 10 a Venerdì 14 agosto torna a Ranzi, sulle alture di Pietra Ligure, la Sagra del Nostralino, una delle manifestazioni gastronomiche più longeve e partecipate della Liguria. Un appuntamento che da oltre sessant'anni continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità, trasformando per cinque sere il bosco del Colle della Madonnina in un luogo dove sapori, musica e convivialità si incontrano.

Nata nel 1962 come una semplice festa dedicata al Nostralino, il vino della tradizione contadina locale, la manifestazione è oggi un evento capace di richiamare migliaia di persone da tutta la Riviera e non solo. Un successo costruito anno dopo anno grazie al lavoro dei volontari del Circolo Giovane Ranzi, custodi di una tradizione che continua a parlare il linguaggio del presente.

Chi arriva a Ranzi percorre una strada panoramica che sale tra uliveti e macchia mediterranea fino a raggiungere il piccolo borgo ligure affacciato sul mare. Poi, all'improvviso, il bosco si apre e lascia spazio a un grande prato che, per cinque sere, si trasforma in una delle piazze all'aperto più suggestive della Liguria.

«La nostra forza è guardare avanti senza dimenticare da dove veniamo», spiegano gli organizzatori. «Vogliamo conservare il fascino della festa di paese, ma raccontarlo con un linguaggio moderno, capace di coinvolgere tutte le generazioni.»

Ed è proprio questo equilibrio tra autenticità e innovazione a rendere unica la Sagra del Nostralino. Se da una parte si respira ancora l'atmosfera delle sagre di una volta, dall'altra l'organizzazione propone soluzioni tecnologiche e digitali capaci di migliorare l'esperienza del pubblico. Anche per l'edizione 2026 saranno infatti disponibili la Cassa Web, che permette di prenotare e pagare i piatti online evitando le code, la Cassa Eat & Go, con ordinazione self-service tipo fast food, e le ormai collaudate Casse Express, studiate per velocizzare ulteriormente il servizio.

La cucina: il gusto autentico della Liguria

Se l'organizzazione guarda al futuro, la cucina continua invece a custodire gelosamente la memoria gastronomica del territorio.

Il menù propone i grandi classici della tradizione ligure preparati secondo le ricette storiche del paese: i celebri ravioli di Ranzi, lo zemin di ceci, le trofie al pesto con patate e fagiolini, i tagliolini al sugo di mare, la cima ligure, la trippa, le lumache, il ciupin di pesce, il pesce spada alla griglia, la frittura mista, i ravioli e la panissa fritti, le frittelle di trombette e quelle dolci di mele, il cundijun, la formaggetta ligure e molte altre specialità.

«Ogni piatto racconta una storia fatta di famiglie, di mani esperte e di ricette tramandate spesso soltanto a voce. È il nostro modo di custodire la memoria del territorio.»

Ad accompagnare la cucina ci sarà la cantina del Circolo, con i vini dell'etichetta 1919: il Nostralino Rosso, il Nostralino Bianco, il Pigato D.O.C. e il Vermentino D.O.C., oltre al Piganò, un Brut ligure per gli amanti delle bollicine.

Il Nostralino, il vino che racconta un territorio

Cuore della manifestazione è naturalmente il Nostralino, il vino che dà il nome alla festa. Storicamente nasceva dall'unione delle uve rimaste al termine della vendemmia, sia a bacca bianca sia a bacca rossa, dando vita ogni anno a un vino diverso, sincero e profondamente legato alla cultura contadina locale.

Dal 2016 il Circolo Giovane Ranzi lo produce direttamente con il marchio 1919, acquistando le uve da produttori del territorio e mantenendo vivo un patrimonio che rischiava di andare perduto.

Cinque serate di musica dal vivo

Anche il programma musicale riflette lo spirito della manifestazione. Ogni sera, a partire dalle 20, la cena sarà accompagnata dalla musica live su un piccolo palco in mezzo ai tavoli, mentre, dalle 22, il palco principale ospiterà grandi party band capaci di coinvolgere il pubblico con uno spettacolo che unisce rock, pop e dance.

A seguire spazio ai DJ set animati dal collettivo del Mugugno Finalese, che accompagneranno la festa fino a notte inoltrata trasformando il prato in un vero e proprio cuore pulsante.

Ecco il programma musicale completo:

Lunedì 10/8

Dalle 20 alle 22 in mezzo ai tavoli, Nando Rizzo & Band

Dalle 22 alle 24 sul Palco Principale Party Band Show con i Game Boys

Dalle 24 Dj set la “Festa del Mugugno” con Daxbj

Martedì 11/8

Dalle 20 alle 22 in mezzo ai tavoli, Nando Rizzo & Band

Dalle 22 alle 24 sul Palco Principale Party Band Show con gli ATN 2000

Dalle 24 Dj set la “Festa del Mugugno” con Ventotto b2b Yoda

Mercoledì 12/8

Dalle 20 alle 22 in mezzo ai tavoli, BellaVibes

Dalle 22 alle 24 sul Palco Principale Party Band Show con Nisha Celebration

Dalle 24 Dj set la “Festa del Mugugno” con Daniele Reviglio

Giovedì 13/8

Dalle 20 alle 22 in mezzo ai tavoli, BellaVibes

Dalle 22 alle 24 sul Palco Principale Party Band Show con la ABCD Band

Dalle 24 Dj set la “Festa del Mugugno” con Dem0

Venerdì 14/8

Dalle 20 alle 22 in mezzo ai tavoli, BSS trio

Dalle 22 alle 24 sul Palco Principale Party Band Show con i DejaVù

Dalle 24 Dj set la “Festa del Mugugno” con Wasarave

Come raggiungere la festa

La Sagra del Nostralino si svolge nella frazione di Ranzi, sulle alture di Pietra Ligure. Dall'uscita autostradale di Pietra Ligure è sufficiente seguire le indicazioni per Ranzi e Colle della Madonnina. Una volta arrivati, i volontari accompagneranno gli ospiti verso i parcheggi e l'area della manifestazione.

Sono consigliate scarpe comode.

Eventi collaterali

Mercoledì 12 agosto torna anche la tradizionale Camminata nel Verde, giunta alla 40ª edizione, organizzata in collaborazione con A.S.D. Runners Loano (partenza ore 17.30 – info 3803248126).

Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre presenti la mostra fotografica del Circolo Fotografico Riviera delle Palme, il mercatino dell'ingegno creativo, l'area giochi con gonfiabili per bambini e la tradizionale pesca di beneficenza.

Dal 10 al 14 agosto, ancora una volta, Ranzi diventerà molto più di una sagra: un luogo dove le persone si ritrovano, condividono il piacere della buona tavola e riscoprono il valore più autentico dello stare insieme.

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