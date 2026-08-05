Carcare festeggia Annalisa: "Buon compleanno alla nostra stella"

Un messaggio d'affetto e di orgoglio da parte del suo paese d'origine per celebrare il compleanno di Annalisa. Il Comune di Carcare ha voluto rendere omaggio alla cantautrice valbormidese con una dedica pubblicata sui propri canali istituzionali, ricordando il legame mai interrotto tra l'artista e la comunità che l'ha vista crescere.

"Buon compleanno alla nostra stella, Annalisa", si legge nel messaggio, accompagnato dagli auguri dell'intera amministrazione comunale. Un tributo che sottolinea il percorso di una delle protagoniste più apprezzate della musica italiana contemporanea, capace di conquistare il pubblico anche oltre i confini nazionali.

"L'orgoglio di Carcare della musica italiana e internazionale continua a scalare le classifiche portando sempre nel cuore le sue radici", scrive il Comune, evidenziando come il successo dell'artista rappresenti motivo di soddisfazione per tutto il territorio.

Nel ricordo dell'amministrazione trova spazio anche uno dei momenti simbolo del rapporto tra Annalisa e la sua città: la consegna delle chiavi di Carcare, avvenuta come riconoscimento per il talento artistico e per il forte legame mantenuto con il paese natale nonostante una carriera che l'ha portata ai vertici della scena musicale.

Il messaggio si conclude con un augurio condiviso da tutta la comunità carcarese: "Buon compleanno Nali, continua a farci sognare". Un saluto affettuoso che conferma come, per Carcare, Annalisa resti non soltanto una delle artiste italiane più amate, ma anche una concittadina di cui andare fieri.