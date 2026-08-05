Cda Tpl Linea, ancora un rinvio: nuova assemblea dei soci l'11 agosto

Nessun nome è stato messo sul tavolo ma su tutti il Sindaco di Savona Marco Russo ha fatto presente che da parte della Provincia è mancato un dialogo nelle ultime settimane.

Ieri mattina si è tenuta l'assemblea dei comuni soci di Tpl Linea con al centro il tanto discusso rinnovo del consiglio di amministrazione dell'azienda scaduto lo scorso 30 giugno.

Dopo i duri botta e risposta delle settimane scorse tra il primo cittadino savonese e il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ancora una quadra non è stata trovata e l'assemblea è stata aggiornata al prossimo 11 agosto.

"Come da confronto che si è svolto prima dell'apertura del comitato di controllo analogo e la discussione che si è aperta nella sede del consiglio oltre ad alcuni confronti, c'è una posizione di diverse amministrazioni in maggioranza per una proposta, se su questa si conviene e si ragiona io sono sempre disponibile al dialogo come tutti quando si hanno cose da dirsi. In maniera serrata cerchiamo di fare il punto e vogliamo arrivare se possibile alla chiusura dell'assemblea fissata per martedì prossimo (11 agosto.ndr) con una posizione condivisa. Se non sarà possibile fino alla fine andremo al voto" ha detto il presidente Pierangelo Olivieri.

"Sono intervenuto stigmatizzando l'assenza di dialogo che si è protratta fino ad oggi per una linea che poteva rischiare di spaccare il territorio - ha spiegato il Sindaco di Savona Marco Russo - Invito al confronto per avere una governance forte come negli ultimi anni. L'azienda è infatti cresciuta tanto ma c'è ancora molto da lavorare".

Nel frattempo il nome di Serena Lancione come futuro presidente pare sia condiviso da entrambe le "fazioni" come confermato nelle due lettere di Russo e Olivieri.

Criticità aziendali che verranno discusse in un confronto in Prefettura venerdì 7 agosto davanti al neo Prefetto Grazia La Fauci, con i sindacati e proprio il Comune e la Provincia (Leggi QUI).