Sicurezza ad Albenga, incontro Sindaco e assessore Ripamonti: "Fondamentale fare rete e lavorare insieme"

Si è tenuto oggi un incontro dedicato al tema della sicurezza al quale hanno partecipato il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, la vicesindaca Silvia Pelosi, l’assessore alla sicurezza di Albenga Mauro Vannucci e l'assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti.

L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sulla situazione della sicurezza cittadina, con particolare riferimento ad alcune aree del territorio che richiedono un particolare monitoraggio e un'attenzione condivisa da parte di tutte le istituzioni competenti.

Nel corso del confronto è emersa la volontà comune di proseguire il dialogo istituzionale e di rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli di governo, nella consapevolezza che questo tema rappresenta una sfida complessa che interessa non solo Albenga o la Liguria, ma l'intero Paese.

Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Continuare a collaborare su queste tematiche è senza dubbio utile per comprendere quale contributo tutte le istituzioni possano offrire. Siamo consapevoli che si tratta di una questione che non riguarda soltanto Albenga o la Liguria, ma tutta l'Italia. Per questo motivo è fondamentale fare rete e lavorare insieme”

"L'incontro con il Sindaco Riccardo Tomatis e l'Amministrazione comunale è stato particolarmente proficuo e ha confermato quanto sia importante mantenere un confronto costante tra le istituzioni sui temi della sicurezza - dichiara l' Assessore Regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti - Pur essendo la competenza della Regione circoscritta alla Polizia Locale, riteniamo doveroso ascoltare i territori in virtù anche delle numerose segnalazioni che sono pervenute all' assessorato dai cittadini, raccogliere le esigenze dei Sindaci e favorire ogni occasione di collaborazione istituzionale. Fare rete, condividere buone pratiche e lavorare in sinergia è la strada giusta per offrire risposte sempre più concrete alle comunità. Regione Liguria - conclude l' Assessore Ripamonti - continuerà a essere un interlocutore presente e disponibile, perché il dialogo tra istituzioni è un valore aggiunto quando l'obiettivo comune è il bene dei cittadini".