A Riofreddo di Murialdo festa per San Rocco tra musica e tradizione: emozioni per il 50° anniversario della Corale Alpina Montagne Verdi

Domenica 16 agosto, dopo la Santa Messa e la processione officiate da don Gianni nella cappella di San Rocco a Riofreddo di Murialdo, la suggestiva serata ha commemorato il 50° anniversario della Corale Alpina Montagne Verdi di Calizzano (1976-2026), nel ricordo del maestro Egidio Gazzano (1939-2021).

Un bel concerto nella cappella di San Rocco ha estasiato e commosso i presenti, che hanno potuto apprezzare la bravura dei coristi, diretti da Carlo Massone. Un'occasione per ricordare il loro Maestro Egidio Gazzano, persona cortese e gentile, che ha dedicato tutta la sua vita, con devozione, alla musica e alla famiglia.

Al concerto, insieme ai Riofreddesi, parenti e amici, erano presenti anche alcuni boy-scout francesi, nonché le autorità dei Comuni di Murialdo e Calizzano, rappresentati dai rispettivi sindaci Michele Franco e Pierangelo Olivieri.

La giornata del 16 agosto è sempre stata per Riofreddo una giornata di festa in nome di San Rocco, non solo dal punto di vista religioso, ma anche come momento di aggregazione della popolazione riofreddese, con giochi per ragazzi e bambini, balli e i tipici “lisoni”, le tradizionali focaccine di patate cotte sulla stufa.

Quest’anno, purtroppo, è mancata la forza lavoro necessaria per organizzare tali eventi ludici, ma è già in progetto il ripristino completo della tradizione in occasione del prossimo San Rocco 2027, grazie al nascente Agriturismo “Antica Casa Bellone” e all’associazione culturale caARTEiv, fondata da Simona Bellone nel 2001. L’iniziativa sarà curata da Simona Bellone e Marino Oliveri.

Anticamente le famiglie collaboravano per allietare ragazzi e bambini con giochi, balli e gastronomia. La tradizione si perse in seguito alla forte emigrazione degli abitanti, per poi essere ripristinata dal 1985 al 2000 a cura della famiglia Bellone Nello, con l’organizzazione dei festeggiamenti di San Rocco, arricchiti anche da lotteria e alberi della cuccagna.

Dal 2001 al 2025 la tradizione è stata poi portata avanti dall’associazione “Riofreddo Insieme”, fondata da Simona Bellone nel 1997, mantenendo vivo lo spirito di comunità e di festa che da sempre accompagna la ricorrenza di San Rocco.