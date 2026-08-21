Si accorcia l'allerta meteo: sul centro-levante savonese arancione solo fino alle 13

Cambia la durata dell’allerta arancione nel settore B, che comprende il centro-levante della provincia di Savona. Rispetto alla configurazione comunicata ieri, la fase di allerta arancione terminerà alle 13 di oggi, venerdì 21 agosto, anziché alle 15 come inizialmente previsto.

A comunicarlo il Dipartimento regionale della Protezione civile Liguria, anticipando i termini della precedente comunicazione che indicava per il settore B il passaggio all’allerta arancione fino alle 15. La nuova tabella regionale conferma anche il livello giallo fino alle 15 e, quindi, il ritorno al verde.

Sempre alle 13, invece, stop all'allerta gialla nel resto della provincia, ossia sui settori A e D che comprendono il centro-ponente e le vallate interne.

L’aggiornamento arriva mentre sulla Liguria permane una situazione di instabilità. Secondo il bollettino regionale, il sistema perturbato che ha già portato precipitazioni localmente molto intense e quantitativi elevati continuerà a interessare la regione nella giornata odierna, con possibili temporali forti e organizzati e locali criticità, specialmente a Levante.