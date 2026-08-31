Investe due vigilesse a Cairo, i carabinieri denunciano una 57enne

È una 57enne la donna che ha investito due agenti della polizia locale in Corso Verdese a Cairo Montenotte lo scorso 28 agosto.

Le vigilesse, tra cui la vice comandante, si erano avvicinate a un’auto parcheggiata in maniera non appropriata per effettuare un controllo.

Durante le verifiche sarebbe arrivata la conducente del veicolo, che non avrebbe voluto collaborare.

La donna sarebbe quindi salita a bordo dell’auto e, dopo aver messo in moto, avrebbe effettuato la retromarcia, urtando la vicecomandante.

L’agente è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

La conducente, ripartendo, avrebbe poi colpito anche l’altra vigilessa, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso.

Dopo accurati accertamenti i carabinieri della stazione di Cairo Montenotte l'hanno prima individuata e poi denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, fuga ed omissione di soccorso.