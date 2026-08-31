Bus in fiamme dopo il lavaggio al deposito di Legino: decisivo l'intervento dei dipendenti

Un guasto imprevisto e poi il fuoco. Si è sfiorato un incendio di ampie proporzioni nella serata di sabato, 29 agosto, al deposito Tpl di Legino, dove un mezzo aziendale alimentato a gasolio ha preso fuoco mentre completava il ciclo di lavaggio.

L'autobus aveva appena terminato di essere lavato e stava percorrendo il tunnel di asciugatura quando, all'improvviso, dalla struttura del bus si sono sprigionate le prime fiamme. Decisiva è stata la reazione dei dipendenti dell'azienda presenti sul posto: notato immediatamente il fumo, gli addetti si sono mobilitati con i presidi antincendio del impianto, riuscendo a estinguere il rogo prima che potesse attaccare gli altri veicoli in sosta o le strutture del deposito.

A titolo precauzionale e per la bonifica dell'area, nel piazzale dell'azienda sono arrivati i Vigili del Fuoco insieme a un'ambulanza, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Per ciò che riguarda le cause, l'ipotesi più accreditata in queste prime ore punta verso un guasto elettrico o un corto circuito, probabilmente favorito dal contatto tra l'acqua del lavaggio e le componenti meccaniche del bus. Spetterà ora all'azienda fare piena luce sull'esatta dinamica dei fatti e valutare l'entità dei danni riportati dal mezzo.