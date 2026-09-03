Di Pasquale conduttrice di Report, Ranucci 'approva': "Era la mia scelta"

(Adnkronos) -

Sigfrido Ranucci 'approva' la nomina di Claudia Di Pasquale a conduttrice di Report. La giornalista affiancherà Daniele Piervincenzi alla guida della trasmissione Rai. "Felice per Claudia Di Pasquale, sarebbe stata la mia scelta in un normale dialogo con l'azienda", dice Ranucci, rimosso dalla conduzione la scorsa settimana. "Però meno male che questo dialogo non è avvenuto perché se l’avessi consigliata io, probabilmente non l’avrebbero nominata", aggiunge. Di Pasquale è stata nominata dopo il passo indietro di Giulia Presutti, che avrebbe dovuto condurre il programma con Piervincenzi. "Non ci si improvvisa conduttori di Report e Claudia è una grandissima professionista. Lascio Report in buone mani. Ora sono sicuramente più sereno", chiosa Ranucci in una storia su Instagram.

La 'fumata bianca' è arrivata oggi dopo gli incontri tra l'azienda e la redazione. La notizia è stata accolta da "applausi scroscianti e commozione" dai giornalisti di 'Report'. Il clima di grande emozione e di gioia è esploso al termine dell'incontro di questo pomeriggio la redazione e il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini, nel corso del quale è stata trovata la quadra. La decisione di oggi arriva dopo giorni di incontri tra redazione e direzione, segnati da molte tensioni. Come ha dichiarato Corsini, l'obiettivo è trasmettere la prima puntata di Report l'8 novembre.