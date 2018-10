Savona, Arboscello (Pd): "Non possiamo che contestare l'allargamento della giunta a 9 componenti"

"Abbiamo assistito per settimane all'ennesimo teatrino messo in atto dal Sindaco Caprioglio e dalla sua maggioranza riguardante la nomina dei due nuovi assessori, avvenuta due giorni fa. Come già fatto in altre occasioni non vogliamo entrare nel merito delle scelte e delle persone ma non possiamo che contestare l'allargamento della giunta a 9 componenti, messa in opera dalla Sindaco non per reali necessità ma esclusivamente per mantenere gli equilibri interni alla propria maggioranza". Roberto Arboscello, segretario del Partito Democratico di Savona, attacca la giunta comunale in merito al riassetto per cui ha optato il sindaco in seguito alle tensioni in seno alla maggioranza savonese.