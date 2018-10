Come arredare un bagno piccolo con bagnoitalia.it

Dobbiamo saperci adattare a tutto, anche quando si parla di arredamento per le varie stanze della casa. Per esempio, se il nostro bagno è piccolo chiaramente non possiamo fare grandi acquisti ma piuttosto limitarci nella scelta della mobilia e comprare cose idonee. Eppure piccolo non significa "vuoto" o di cattivo "gusto", ma nemmeno troppo pieno. Le offerte, come quelle di bagnoitalia.it non mancano di certo

Con questo voglio dire che con un po' di idee il locale può risultare accattivamente o comunque molto carino. Dobbiamo tuttavia selezionare accuratamente l'arredamento e non lasciare niente al caso. Ecco come fare.

Come arredare un bagno piccolo?

Servono le idee chiare per arredare un bagno piccolo, come primo consiglio posso ricordare di guardare i cataloghi dei bagni, in questi giornali (o pagine web) si trovano tante idee. Sono d'aiuto anche per i colori, si perché un colore scelto correttamente può far sembrare il locale più grande. Ma veniamo ai suggerimenti pratici.

1- Colori

Parlando proprio di colori, pare che il verde, il blu o l'azzurro siano perfetti per un bagno di piccole dimensioni. Sono quindi da ricercare tutti quei colori considerati "freddi". Anche il bianco può andar bene, ma occorre sempre un po' di attenzione per non rendere l'ambiente meno ospitale.

2- Luci

L'illuminazione è importante dato che serve a rendere il bagno più carino e accogliente. Ci sono luci adatte e altre che possono rivelarsi meno indicate. Vanno quindi scelte con cura. Per esempio le luci LED a incasso per il bagno sono un'ottima scelta. Non occupano spazio e offrono una eccellente illuminazione.

3- Mobilia sospesa

Assolutamente è la prima carta da giocare. Ovvero, in un bagno piccolo se è tutto sospeso c'è più spazio. Quindi le mensole di un numero giusto e collocate in punti strategici. Mentre, i sanitari è consigliabile selezionarli piccoli e appunto sospesi. Anche i mobili possono rimanere sospesi. Dunque, giocare sull'altezza e la buona illuminazione. In questo modo il bagno sarà unico e da fare invidia.

Cassetta WC interna

Anche in questo caso pare abbastanza ovvio che una cassetta WC interna sia la soluzione migliore, visto che rimane a incasso nella parete e quindi non occupa spazio in più. Costano un po' di più ma sono decisamente migliori. La cosa più importante è vedere se questa soluzione è compatile con il bagno!

5. La porta del bagno

La porta è un altro punto da non omettere quando si parla di "bagno piccolo". Le tipologie scorrevoli sono perfette per garantire più spazio. Inoltre sono anche belle, difficilmente questi articoli hanno un design che non piace. Se inoltre si desidera avere un impatto ancora più coinvolgente un porta scorrevole in vetro è quello che ci vuole.

6.Specchio tondo. Molti esperti sostengono che uno specchio privo di angoli, sia più indicato in un bagno piccolo. È suggeribile che sia in linea con il lavabo. Le idee anche in questo caso sono moltissime.

Dunque abbiamo appena visto alcuni consigli utili per chi ha un bagno piccolo. Spero vi siano state d'aiuto per una scelta consapevole.