Esposizione Internazionale Felina di Savona, lettera aperta degli organizzatori: "Durante l'evento è coinvolta una associazione del territorio per i felini meno fortunati"

Per quanto concerne i gatti meno fortunati, preme sottolineare come Scacco Gatto, soggetto organizzatore dell'Expo Internazionale Felina che si terrà a Savona presso il Palatrincee nei giorni 15 e 16 dicembre 2018, come già in passato in occasione di ulteriori eventi, si è adoperata per dare spazio all'adozione di felini non di razza coinvolgendo un'associazione del territorio, che nel caso specifico è l'associazione Felini Felici Onlus. Tale associazione sarà ospitata gratuitamente all'interno della manifestazione per presentare i felini adottabili assistiti.

Si specifica inoltre che:

la manifestazione che si terrà il prossimo fine settimana a Savona si svolge sotto l'egida di ENFI (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana), associazione riconosciuta dallo Stato Italiano, dotata di personalità giuridica e che ha ottenuto nel 2015 dal MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) l'autorizzazione alla gestione del Libro Genealogico del Gatto di Razza. Per poter organizzare manifestazioni ed eventi sotto l'egida dell'ENFI l'organizzatore deve attenersi a specifiche regole dettate dal MIPAAF e dal Ministero della Sanità per tutelare il benessere e la salute degli animali I gatti sono movimentati esclusivamente dai proprietari, dai giudici e da persone specializzate addette al servizio Steward dei gatti in giudizio. Alla fine della giornata espositiva i gatti vanno a casa con i proprietari. E' severamente proibita la vendita di soggetti esposti in mostra. Un veterinario addetto al servizio veterinario è presente per i due giorni nel padiglione della mostra. Un Ispettore dell'ENFI è presente in mostra per i due giorni dell'Esposizione per il controllo dell'applicazione di tutte le norme a tutela del benessere del gatto e dei giudizi dei gatti esposti.

La finalità di una Esposizione di gatti di razza è esclusivamente quella di titolare i soggetti felini e promuovere la cultura felina attraverso la conoscenza delle varie razze.

Si ritiene pertanto di rigettare quanto affermato dalla Sig.ra Paola Re nelle sue comunicazioni in quanto privo di fondamento.

Laura Gaggero

Responsabile Comunicazione Expo Internazionale Felina di Savona

Per Scacco Gatto S.r.l.