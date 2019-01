Il ricordo degli amici di Alessandro Chiesa tra l'incredulità e l'immenso dolore per la tragica scomparsa

Incredulità, rabbia, frustrazione, dolore. Tra gli amici di Alessandro ora un mix di sentimenti e domande, una tra tutte: Perché?

Oggi non è neppure tanto importante capire la velocità alla quale si stava guidando, l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma tra i famigliari e gli amici oggi a dilagare è il dolore per la tragica scomparsa.

Un venerdì come tanti, tra amici e poi il rientro a casa intorno alle 2 di notte. Una frenata, la macchina che sbanda e il terribile schianto.

La dinamica del sinistro verrà ricostruita con esattezza dalle forze dell’ordine che, nelle prossime ore ascolteranno gli amici che erano sulla Ford Fiesta che precedeva la Subaru blu di Alessandro e che è stata solo parzialmente coinvolta nell’incidente.

Entrambe le auto – per quel che concerne la Subaru poco più che un mucchio di lamiere accartocciate – sono state sottoposte a sequestro. Il corpo di Alessandro è a disposizione dell’autorità giudiziaria per le valutazioni del caso. Solo successivamente verrà restituito alla famiglia per i funerali.

La bacheca Facebook del profilo di Alessandro nel frattempo si sta riempiendo dei messaggi degli amici che lo ricordano con affetto.

Chi gli dedica una foto, un lungo pensiero o poche righe anche solo per dirgli addio.

Lo ricorda Cristina: " Ciao amico mio,

Ecco ora sono qua a scriverti sperando che il mio messaggio ti arrivi, anche se non servirà a niente. Ancora non ho focalizzato che tu non sei più qui, non mi entra in testa, io o legato con poche persone e con nessuna come o legato con te. Tu eri una persona molta riservata, ma ho avuto l'opportunità di conoscerti, ti aprivi con me con tutto, mi hai raccontato i dolori che la vita ti aveva dato, ma, non hai mai data la colpa a nessuno su ciò che ti è accaduto, mi hai lasciato un vuoto enorme, un vuoto che non si può colmare con niente e nessuno, a volte la vita ti toglie ciò che non dovrebbe toglierti, non volevo nemmeno fare questo post perchè sono distrutta e un dolore che purtroppo non si leva con 4 parole buttate li al vento, non cambia ciò che e accaduto, sei stato l'unico che mi ha sempre detto ciò che pensava , l'unico in questa vita senza malizia e cattiveri"

Mirco : "Ciao Ale ti ricorderò come il bimbo mai cresciuto che eri, e anche un po' testa di cavolo! Ciao poppi".

Samuele: "Non ci potevo credere stamattina quando ho saputo...... Non ho parole.... mi rimarrai sempre nel cuore amico mio..".

Emanuele: "Eri una persona speciale unica nel tuo genere ... unica nel tuo modo di fare ... eri basso e magrolino ma quello stile da boss che ti portavi appresso era indescrivibile... eri un fratello in tutto e per tutto... ricorderò sempre il tuo sorriso e le tue pazzie ... E Dio se ne hai fatte! Ti ricorderò come quel appassionato... quella passione che ti ha anche portato via ! Ti ha portato via ma Dio solo sa quando stai sorridendo ora correndo con gli angeli tenendo le mani di tua mamma !! Ora siete di nuovo insieme e questo mi riempe di gioia ... veglia sempre su di noi.. E noi ti porteremo nel cuore per sempre !! Ti ho voluto un bene immenso!! E te ne vorrò sempre... ciao grande cece"