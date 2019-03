Primo weekend di marzo: i principali eventi che animeranno la provincia di Savona

E' tempo di grandi eventi nel primo weekend di marzo in Provincia di Savona. A monopolizzare l'attenzione il Carnevale e le feste organizzate per i più piccoli a Savona, Albenga, Celle Ligure, Varazze e Vado Ligure al Molo 8.44.

Savona: In Piazza del Popolo sabato 2 marzo alle ore 15,30 i più piccoli possono prepararsi per un pomeriggio di divertimento assicurato. Balloon art, animazione e musica a cura del Centro Maya. Pentolaccia, cioccolata calda e vin brulé per i genitori a cura dell’ANA – Unità di Protezione Civile sezione di Savona. Sfilata con Cicciolin e la sua corte, che premieranno le maschere più belle ed originali.

Questo sabato, 2 marzo, e poi ancora sabato 16 e 30 marzo, proseguono le giornate di incontri dedicati a “Neo-archeologia: foto, cartoline e cartografie della Savona d’ un tempo” (alle ore 16 presso il “Civico Museo Archeologico e della Città di Savona”, sul Priamàr ). Il ciclo di incontri è organizzato dalla Sezione Sabazia dell’ Istituto Internazionale di Studi Liguri, con parecchio materiale che sarà proiettato nella sala video del Museo. Tra le antiche piante e fotografie dei secoli XIX e XX sarà possibile seguire le trasformazioni e le vicissitudini urbanistiche che tra la metà del XIX secolo e la metà del XX secolo trasformarono profondamente la fisionomia della città di Savona, che "uscì" dalla cerchia delle mura medievali e si sviluppò progressivamente dove un tempo erano solo orti, ma vi furono anche sventramenti di interi quartieri della città antica, per l’ apertura delle vie Paleocapa, Giuria, Caboto, Orefici e Gramsci. Saranno mostrate le immagini di una Savona che piano piano sostituì profondamente la città come si era configurata dal medio Evo all’ Età Moderna; si vedrà come si presentava un tempo la città e come via via venne modificata. Un’ occasione importante per ripercorrere l’ evoluzione storico-urbanistica della nostra città, attraverso la visione delle antiche immagini. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare (l’ingresso è gratuito), è gradita la prenotazione via email

Albenga: 3 marzo al via il Carnevale Un ricco programma di Carnevale a partire dalle ore tra le 14,00 e le 14,30 con l’arrivo dei Gruppi, Carri, Maschere Cittadine e Ospiti. Sarà svelato il vero volto del personaggio ingauno che quest’anno avrà l’onore di interpretare Re Carciofo. Partenza poi dalle ore 14,45 del Gran Corteo snodato tra le vie del centro cittadino, Viale Martiri, Piazza Matteotti, rientro Piazza del Popolo dove saranno posizionate strutture Gonfiabili e per la gioia dei più piccini il Pagliaccio Pampero e il Truccabimbi. Su Viale Martiri al passaggio del Corteo sia all’andata che al ritorno si svolgeranno 2 Pentolacce, durante il cammino il Re Carciofo incontrerà le altre 3 Maschere della Città (Principessa Zucchina Trombetta, Baronetto Asparago Violetto e Messer Cuore di Bue), verrà scoperto per la prima volta un Personaggio del mondo imprenditoriale di Viale Martiri della Libertà. Il giro in maschera arriverà fino a piazza Matteotti.

Ecco il programma completo: alle ore 16,00 circa arrivo di tutti in Piazza del Popolo dove si svolgeranno ad intervalli le altre 3 pentolacce; - verso le 17,00 circa la sfilata/concorso delle Singole Maschere e aggiudicazione del premio - alle 17,40 circa la premiazione dei Carri - alle 17,50 circa la Premiazione dei Gruppi Cittadini - alle 18,10 circa la Premiazione dei Gruppi Ospiti - alle 18,30/19,00 rinfresco per i Gruppi Ospiti Partecipanti Durante la manifestazione la musica sarà sia della Banda G. Verdi che DJ

Albisola Superiore: Domenica 3 marzo tutti i bimbi e le loro famiglie sono attesi a Luceto per il Carnevale alle 15.00 nel parco adiacente ai campi sportivi, a cura di CTC IL Castellaro e CRCS Luceto! Divertimento, merenda ed il tradizionale rogo della strega, gli eventi organizzati con il patrocinio del comune.

Celle Ligure: L’Avis di Celle Ligure organizza la 43a edizione del Carnevale Cellese che si svolge domenica 03 Marzo con ritrovo in via Monte Tabor alle ore 15.00. Programma: Ore 15.00 ritrovo dei carri e delle maschere in via Monte Tabor (Piani di Celle, di fronte hotel Marina) Ore 15.30 partenza del corteo lungo via Genova, lungomare Crocetta, lungomare Colombo Al termine del corteo, in piazza del Popolo verranno rotte le pentolacce.

Ceriale: E’ tutto pronto per la prima edizione della Gran Fondo Città di Ceriale, che prenderà il via dal lungomare della cittadina del ponente savonese alle ore 10:30 di domenica 3 marzo. Sarà una due giorni dedicata allo sport in quanto sabato 2 marzo ci sarà l’anteprima dell’atteso evento sportivo con una gara di MTB riservata ai giovanissimi, che vede già una ottantina di iscritti in una gara di short track.

Soddisfazione da parte di Giorgio Vigliercio, consigliere delegato allo sport: “Abbiamo colto al volo l’opportunità offerta dal G.S. LoaBiker per tenere questa manifestazione a Ceriale. In pochissime settimane l’amministrazione comunale si è attivata per l’organizzazione dell’evento, coordinando le attività preparatorie necessarie, anche con il supporto del personale dell’Ufficio Tecnico e della Polizia Locale”.

“Il poco tempo a disposizione non ci ha consentito, come avremmo voluto, di programmare ulteriori manifestazioni collaterali che intendiamo fare a partire dall’edizione del prossimo anno. Infatti, la Gran Fondo farà parte a pieno titolo della nostra programmazione di eventi sportivi”.

Ceriale si appresta quindi ad accogliere i partecipanti alla Gran Fondo. Ad oggi le iscrizioni online hanno già superato le 450 unità, ma si conta di superare abbondantemente le 500 adesioni che, trattandosi della prima edizione, rappresentano un importante successo. “Siamo orgogliosi come amministrazione comunale di poter dimostrare che le promesse fatte, sulla destagionalizzazione delle manifestazioni, stiano diventando realtà – sottolinea il sindaco Luigi Romano -. Questo evento, realizzato anche con uno sforzo economico non indifferente, rappresenta solo l’inizio di una serie di manifestazioni turistiche/sportive che stiamo programmando e di cui a breve proporremo il calendario definitivo”.

Inoltre, poco prima della partenza della Gran Fondo Città di Ceriale, sul lungo mare che caratterizza la cittadina ligure, verranno estratti a sorte, tra tutti i partenti, ben due pacchetti soggiorno, Uno offerto dal Residence Oliveto, in formula Residence, valido per due notti per due persone e l'altro offerto dal Residence Sabrina. Per tutti i dettagli sull’evento: https://www.loabikers.com/copia-di-gf-savona

Finale Ligure: Su Savonanews avevamo già annunciato che l’annata 2019 del “Trail del Marchesato” si sarebbe ricordata come “l’edizione dei record” (leggi tutti i dettagli QUI), ma la realtà dei fatti ha ulteriormente superato le più rosee aspettative. Giunto ormai alla sua edizione numero cinque (in realtà la sesta effettiva, se vogliamo contare anche l’edizione “zero” condotta in via sperimentale), il trail si correrà domenica 3 marzo, come di consueto su due tracciati, uno “lungo” da 38 km e 2200 metri di dislivello e uno “corto” da 16 km su un dislivello di 1000 metri, che si snodano tra Finale Ligure, Vezzi Portio, Calice Ligure e Orco Feglino. L’evento, lo ricordiamo, è stato ideato, organizzato e fortemente voluto dai “Cavrones” della ASD Trailrunners Finale Ligure, principalmente per omaggiare la memoria di Ermano Fossati, vigile del fuoco tragicamente e prematuramente scomparso, persona di meravigliosa sensibilità e benvoluta in tutto il comprensorio.

Numeri da “boom”, dicevamo: e infatti quest’anno i 350 pettorali disponibili per la gara lunga sono sold out già da diversi giorni prima della chiusura delle iscrizioni e mentre i pettorali disponibili per la gara corta sono agli sgoccioli (a tre giorni dal "via" ne sono rimasti meno di una trentina). Gli sponsor dell’evento hanno garantito un supporto di proporzioni senza precedenti, in modo tale da rendere minori le spese, con l’obiettivo di arrivare a una grande donazione. Ricordiamo, infatti, che ogni edizione del Trail del Marchesato persegue un fine benefico e quest’anno il ricavato verrà destinato a Find The Cure e Basta poco Onlus.

Annunciano gli organizzatori: “Avremo un pasta party più unico che raro, tutto a Km 0 e fortemente incentrato sulle tradizioni del territorio, con pesto fresco, cima e Panissa. Non avremo medaglie da consegnare ai finisher, ma una bella birretta fresca pronta per tutti gli atleti: perché è questo il vero spirito del nostro evento, un momento di agonismo sano e di aggregazione non solo per uno scopo benefico ma anche per vivere e condividere i nostri meravigliosi luoghi con sincero amore; infine avremo 30 premi ad estrazione e l'installazione di Pompieropoli, una realtà di intrattenimento per i bambini ideata e gestita dai Vigili del Fuoco nella piazza di Porta testa a Finalborgo”. Per chi volesse saperne di più, tutte le informazioni dettagliate sono sul sito: https://www.traildelmarchesato.it/

Vado Ligure: E’ tempo di Carnevale al Molo 8.44 di Vado Ligure. Domenica 3 marzo, Magic Steeve aspetta i bimbi al centro commerciale più grande della Liguria con le sue bolle magiche. Ma non solo le bolle saranno al centro del divertimento carnevalesco, trampolieri e giocolieri, la grande animazione del DJ Carlito e tutte le canzoni per bambini dal vivo allieteranno dalle 15.00 alle 19.00 i piccoli mentre i genitori potranno approfittare dello shopping nel centro vadese. I Gonfiabili, i pop corn e lo zucchero filato dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, faranno da cornice alla prima domenica di marzo.

2 e 3 marzo 2019, primo raduno di panda 4×4 di ogni età a Vado. Due giorni di percorsi con sterrato e viste mozzafiato su una delle regioni più belle d’Italia. Il ritrovo è alle 8.30 di sabato mattina in Piazza Borra, per poi partire alla volta dei Monti che dominano il nostro territorio. Sabato la giornata è consigliata solo per vetture 4×4 mentre la domenica il giro sarà aperto anche a panda due ruote motrici.Affrettatevi, le iscrizioni sono aperte ma limitate. Il Punto di Ritrovo del Raduno Mari e Monti 2019 è cambiato: Non è più in Piazzale San Lorenzo ma è in Piazza Borra, la Piazza delimitata da Via Cadorna, Via Fiume e Via Gramsci.

Valleggia: “Valleggia va in scena” per una serata benefica dedicata al “suo” Teatro nuovo. Sabato 2 marzo alle 20.45 sarà protagonista praticamente tutto il paese, per uno spettacolo unico nel suo genere che - grazie all’adesione di tante realtà locali - unirà musica, racconti e prosa con la volontà di passare una serata in allegria e far riscoprire il valore culturale del palco di via San Pietro.

Il “Nuovo”, di proprietà della parrocchia, rappresenta infatti un’istituzione, un simbolo per i cittadini che possono vantare un palco con una propria stagione, cosa rara sul nostro territorio. L’iniziativa di creare uno spettacolo così variegato ed eclettico coinvolge le tante anime “artistiche” e associative presenti a Valleggia strette in questa circostanza attorno al teatro del paese.

“Il progetto nasce tra il gioco e l’impegno, ovvero nella volontà di creare qualcosa di artisticamente nuovo e nel contempo provare a fare qualcosa di importante per il territorio - afferma Luciano Carlino, ideatore dell’iniziativa assieme a Germano Allemani - così abbiamo pensato di raccogliere le forze e creare uno spettacolo di arte varia con l’augurio che i cittadini partecipino numerosi”.

Varazze: La Confraternita di San Bartolomeo organizza il tradizionale "Carnevale in piazza" che si terrà sabato 2 marzo a Varazze. Nel centrale rione del Solaro, in piazza San Bartolomeo, a partire dalle ore 15.00, si terrà la "Festa di Carnevale" con la sempre folkloristica rottura della "Pentolaccia" e la degustazione delle croccanti bugie. Alle ore 17:30 celebrazione della Messa per tutti gli intervenuti. Gli organizzatori invitano turisti e varazzini ad intervenire numerosi, per passare un pomeriggio di divertimento e svago in compagnia.

Varigotti: Carnevale dei Bambini in piazza Cappello da Prete dalle ore 15.00 in poi a Varigotti organizzato dall’Associazione Varigotti Insieme con tante bellissime pentolacce preparate dalle mamma e la nostra amica trucca bimbi Monica. Allietato tutto da musica, intrattenimento, bibite, focaccini e cioccolata calda.