Solidarietà e motori: a Varazze via alla terza edizione della Mototerapia di Vanni Oddera (FOTO e VIDEO)

I protagonisti della giornata saranno i tanti ragazzi e ragazze con disabilità provenienti da diverse associazioni, oltre a pazienti pediatrici dagli ospedali di tutta Italia, che avranno anche la possibilità di vivere le molteplici attività previste: dallo spettacolo di Agility Dog e Pet Therapy alle attività con le biciclette e le automobili, come il Jeep Village o la possibilità di provare automobili dotate di ausilio guida per persone con disabilità. La giornata proseguirà con gli sport acquatici, come la moto d’acqua e le canoe polinesiane o la prova di soccorso in mare con la squadra SICS - Scuola Italiana Cani Salvataggi. Infine, durante la giornata sarà possibile prendere parte allo spettacolare giro in elicottero per ammirare il panorama del litorale ligure.