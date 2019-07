Piove la sabbia ad Alassio, ma non si tratta di un evento atmosferico, ma del ripascimento. Il metodo utilizzato in alcuni tratti, però, non manca di destare qualche perplessità tra i molti curiosi che si fermano ad osservare e filmare quanto sta accadendo.

Come si può notare dalle immagini, in quel tratto (corrispondente e adiacente alla SLA n. 1 ) la spiaggia è stata completamente "divorata" dal mare.