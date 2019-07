XXIV Rassegna di artigianato vivo ligure a Celle Ligure

Mand’Ommu: le mani degli uomini e delle donne che lavorano. Per quattro sere in galleria Crocetta saranno protagoniste la magia del lavoro artigianale e la bellezza degli oggetti realizzati interamente a mano. Come sempre Mand'Ommu sarà un percorso di scoperta del made in Liguria, a partire dalle sue eccellenze, come il macramé, le sete di Lorsica, la filigrana di Campo Ligure, i testi in rame, l'oliva taggiasca, l'aglio di Vessalico, la lavanda della Valle Argentina... Quest'anno a Mand'Ommu si celebrerà l'ingresso di Celle Ligure in AICC, l'Associazione Italiana Città della Ceramica, promossa dal Ministero per lo Sviluppo Economico, che raggruppa i comuni italiani di antica tradizione ceramica: nostri ospiti saranno Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona e Montelupo Fiorentino.

La vecchia galleria del treno diventa una galleria d'arte e di artigianato, dove si potranno ammirare 28 artigiani all'opera ed acquistarne i prodotti:

I ceramisti AICC

Celle Ligure, SV

Ceramiche Il Tondo di Marcello e Andrea Mannuzza

Arbanella Art di Beatrice Minuto

Caterina Ricci

Albissola Superiore, SV

Ceramiche Gaggero

Albissola Marina, SV

Ceramiche Viglietti

Savona

Stella d'argento

Montelupo Fiorentino, FI

Ceramiche F.lli Bartoloni

Montis Pescalis Ceramiche di Claudio Pisapia (Grosseto)

Realizzazione strumenti musicali in ceramica bucchero

Ceramiche 2G di G. Garbarino e F. Paviglianti (Sassello, SV)

Realizzazione ceramica raku

Tre Archi di Ballarin G. & C. (Sanremo, IM)

Oggettistica in vetro di Murano

Creazioni Artistiche di Macramé di Demartini Nicoletta (Chiavari, GE)

Realizzazione manufatti in macramé

Cristina Lottero (Albissola Marina, SV)

Manufatti artistici realizzati con resine polimeriche

Pastorino filigrana di Pastorino Corrado (Campo Ligure, GE)

Produzione filigrana

Laboratorio del rame di Giancarlo Faccio (Genova)

Lavorazione artistica del rame

Enrico Vaccari (Genova)

Restauro lampadari, lucidatura metalli

Elena Damonte Decorazioni (Celle Ligure, SV)

Pannelli decorativi e disegni

Velico (Savona)

Spatolati decorativi in cemento e calce

Cooperativa Sociale Agorà (Genova)

Produzione complementi di arredo shabby

Martina di Scasso Martina (Savona)

Oggetti in plexiglass, legno e pelle ed incisioni

Calzature SP di Pesce Simone (Sassello, SV)

Calzature, pelletteria

Figli di De Martini Giuseppe (Lorsica, GE)

Tessitura serica

Sacanò Bags di Patrizia Zunino (Genova)

Borse in paglia

Carte di Laura di Laura Tarabocchia (Savona)

Cartonaggio, cartotecnica, dipinti sull'acqua

Antica Distilleria Cugge (Agaggio Inferiore, IM)

Prodotti a base di lavanda ed erbe officinali

Piuma Lab (Albissola Marina, SV)

Creazione gioielli in oro, argento e platino

Buttiero Giuseppe (Cairo Montenotte, SV)

Produzione dolci da forno e pasticceria secca

Gianan Azienda Agricola Destefani (Pornassio, IM)

Produzione aglio di Vessalico

Frantoio Armando Garello (Nasino, SV)

Produzione olio e derivati olive taggiasche

Mand'Ommu è un evento organizzato da Comune di Celle Ligure su progetto del Consorzio Promotur, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Savona. Per quattro sere stupore fra i banchi e grandi eventi dedicati:

Mercoledì 10 luglio, ore 21.15

palco centrale, piazzetta Arecco

ALDO ASCOLESE TRIO

Omaggio a Fabrizio De André

Giovedì 11 luglio, ore 21.15

palco centrale, piazzetta Arecco

Genova e la sua musica

Concerto del gruppo acustico MACMA

Venerdì 12 luglio, dalle ore 19.00

centro storico

BASILICO NIGHT

Percorso enogastronomico, a cura dei locali cellesi, dedicato al basilico: 22 postazioni di streetfood, dove assaporare il meglio della tradizione ligure e poi laboratori e spazio bimbi, musica, sfilata di moda, body painting e l’Arte del Fuoco, con la realizzazione di un grande forno, in cui far cuocere pezzi in ceramica…

Sabato 13 luglio, ore 22.30

IL MARE IN FIAMME

Spettacolo pirotecnico

Alla tradizione gastronomica sarà dedicata la sera del 12 luglio, quando il centro storico e il lungomare si animeranno con un ricco percorso dedicato al basilico, grazie anche alla collaborazione con l’Azienda Agricola Paolo Calcagno: una sera colorata di verde per celebrare una grande eccellenza ligure e cellese, che vanta il marchio DOP. La Basilico Night sarà una grande notte: 22 locali del centro storico proporranno menù dedicati al più profumato degli aromi, in un ricco percorso per la valorizzazione dello streetfood di qualità. Ristoranti, bar, stabilimenti balneari e gastronomie prepareranno piatti in cui l'ingrediente principale sarà il basilico: tante idee sfiziose ed originali, abbinamenti tradizionali ed insoliti e poi il pesto, da gustare lungo le vie, secondo la tradizione del cibo di strada. Molti gli eventi collaterali ad arricchire il percorso…