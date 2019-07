Savona, il pensiero di Danilo Bruno (Verdi): "Emissioni da ridurre, porto da elettrificare"

Come noto la recente dichiarazione di stato di emergenza climatica approvata dal consiglio comunale di Savona prevede a breve l'approvazione di un piano di riduzione delle emissioni.

In questo quadro suscitano,come di consueto perplessità, le informazioni fornite dall'assessora Zunato al PD in merito alle emissioni delle navi da crociera.

In primo luogo non siamo riusciti as capire a quale titolo abbia risposto l'assessora al commercio e non la sindaca o il titolare della delega all'ambiente ma ci ha veramente lasciati perplessi il contenuto di tali dichiarazioni ovvero un continuo ripetere:

"abbiamo chiesto alle autorità preposte,abbiamo detto all' Autorità Portuale,..." praticamente non siamo riusciti a capire quale sia la posizione del Comune di Savona in merito all'elettrificazione delle banchine portuali.

Nella risposta vi erano due novità però:

a) a breve le navi useranno un combustile a basso contenuto di zolfo (se abbiamo capito bene) e quindi molto meno inquinante;

b) solo il porto di Livorno ha avviato l'elettrificazione delle banchine.

Noi Verdi vorremmo capire dal locale centrodestra:

a) se il porto di Livorno ha avviato le procedure a che punto è arrivato?E poi perche' Livorno si e Genova e Savona no?

b) questo nuovo combustile dove verrà allocato?Come sarà composto? Il Comune dispone di dati o bisogna sempre rifarsia quelli rassicuranti ma di parte forniti da Confitarma?