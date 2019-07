Cairo, gestione cimiteri, il Tar accoglie il ricorso della cooperativa "Il Miglio Verde", Di Sapia (PD): "Spesi soldi di noi contribuenti"

L'annullamento della gara per la gestione esterna dei cimiteri di Cairo Montenotte e l'accoglimento da parte del Tar del ricorso presentato dalla cooperativa "Il Miglio Verde", che subentrerà alla cooperativa 'LS di Sanremo, sta scatenando importanti reazioni politiche, dopo l'attacco dei consiglieri di minoranza.

A seguito del ricorso emesso dal TAR che accoglie e assegna la gestione cimiteriale di Cairo alla cooperativa il Miglio Verde, il sindaco dichiara che quel che conta è che il servizio venga reso al meglio. Vero, però quel che conta in un comune sono anche i bilanci. E in questo caso, per assegnare lo stesso servizio, tra spese processuali e spese legali della ricorrente da pagare, si sono spesi ben più soldi. Soldi di noi contribuenti,sprecati inutilmente. E a forza di spenderne inutilmente,andando avanti così, ne rimarranno ben pochi per le cose importanti" ha dichiarato Michele Di Sapia, segretario del PD di Cairo Montenotte.