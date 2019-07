Spotorno, apertura serale straordinaria per l'Oratorio SS. Annunziata e per l'Oratorio S. Caterina

Apertura serale straordinaria a Spotorno per l'Oratorio SS. Annunziata (via SS. Annunziata 15) e per l'Oratorio S. Caterina (sopra il Parco Monticello): tutti i mercoledì di luglio e agosto dalle 21.00 alle 22.30.

Nella Chiesa Parrocchiale e negli Oratori di Spotorno sono conservate notevoli opere artistiche di grandi maestri genovesi che testimoniano la bellezza e la storia di un patrimonio culturale che affonda le radici nella fede degli abitanti dello splendido borgo marinaro, in particolar modo nei secoli XVII e XVIII. E' intenzione della Confraternita della SS. Annunziata e S. Caterina portare all'attenzione dei cittadini e dei signori ospiti il valore storico e culturale dei due Oratori permettendo loro di visitarli in completa tranquillità, gustandone la qualità e il valore artistico. Visita libera e gratuita.