Successo per la Cena in Bianco di Albenga

Grande successo per la Cena in Bianco che si è tenuta ieri sera in Piazza San Michele ad Albenga.

La cornice di Piazza San Michele ha reso l’atmosfera magica per tutti i partecipanti che, rigorosamente vestiti di bianco, hanno avuto modo di essere serviti da camerieri d’eccezione: i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, gli assessori e dal Sindaco Riccardo Tomatis tutti uniti per uno scopo benefico, raccogliere fondi per la Croce Bianca di Albenga.

Preziosa la collaborazione con la realtà associativa e in particolare con la “Vecchia Albenga” che ha organizzato l’evento.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Voglio ringraziare personalmente Marisa Scola presidente della Vecchia Albenga e la Croce Bianca presente con il suo presidente Dino Ardoino, i militi e tutti i volontari che si sono affaccendati nelle cucine per offrire un menù davvero ottimo. Ricordo che la serata aveva uno scopo benefico, quanto ricavato è andato, infatti, a sostegno di una realtà importante per il nostro territorio, la Croce Bianca di Albenga”.

Il sindaco Riccardo Tomatis sottolinea: “Albenga ha mostrato ancora una volta il suo grande cuore rispondendo con entusiasmo a questa iniziativa. In pochi giorni tutti i posti sono stati prenotati e ieri a prevalere è stato lo spirito associativo e solidale della nostra città, il divertimento e l’armonia.”