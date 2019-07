Ata, i soci approvano il bilancio: a giorni il nome dell'amministratore unico

Mercoledì 31 luglio l'assemblea si riunirà per la nomina della probabile figura dell'amministratore unico, che andrebbe a gestire la delicata situazione in cui versa l'azienda partecipata del comune di Savona.

"Ci siamo aggiornati a mercoledì prossimo per le nomine. Al momento siamo ancora in alto mare" spiega l'assessore al bilancio e alle società partecipate del comune di Savona Silvano Montaldo.

Il futuro dell'azienda passa dall'ingresso di un'azienda subentrante al 49% che gestirebbe il servizio di spazzamento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti in discarica, intanto sarebbe pronta per essere avviata in alcune zone della città l'installazione dei cassonetti intelligenti e la presenza dei "vigilantes", eco ausiliari, che si occuperebbero di controllare che i cittadini conferiscano in maniera adeguata i rifiuti e non li abbandonino fuori dai cassonetti, evitando così di incorrere in una sanzione che si attesterebbe dai 50 ai 150 euro.