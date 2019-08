Finale Ligure: in pensione il geometra Paparella

Dopo 32 anni di servizio presso il Comune di Finale Ligure il Geom. Paparella lascia il suo incarico per la pensione. "L'Amministrazione e tutta la Città perdono una risorsa importante" esordisce il Sindaco Ugo Frascherelli: "Una persona che da tempo porta avanti con serietà e responsabilità il settore Lavori Pubblici-Manutenzioni. Mente storica del territorio finalese, mancherà molto la sua competenza ed il suo pragmatismo. In questi anni di mandato ho imparato a conoscere ed apprezzare una persona che ha sempre lavorato con impegno e dedizione. Molte difficili situazioni sono state risolte con immediatezza grazie al suo intervento e l'assunzione di responsabilità, oggi non cosi scontato."

Il Geometra Paparella, da tutti conosciuto nella cittadina, lascia l'incarico da Responsabile del Settore Manutenzioni-Illuminazione, un vuoto che l'Amministrazione sta già cercando di colmare attraverso i tecnici già presenti all'interno del Comune, nuove selezioni e mobilità tra Enti.