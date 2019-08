Cinque auto si tamponano in autostrada tra Varazze e Celle

Maxitamponamento in autostrada A10 tra i caselli di Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia.

Cinque i veicoli coinvolti fortunatamente senza feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa di Celle Ligure e della Croce Rossa di Varazze, oltre a una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente da Varazze.

Il bilancio è di tre persone non gravi trasportate in codice giallo per accertamenti all'ospedale San Paolo di Savona.

L'episodio si è verificato poco prima delle 14, pertanto nelle ore successive potrebbero verificarsi minimi disagi alla circolazione.