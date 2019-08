Iniziati a Varazze gli allenamenti di "Truco" per il tradizionale torneo di "Ciassa du balun"

Aria di mobilitazione in piazza Bovani a Varazze per la ripresa del "Truco", il popolare gioco di carte di origine sudamericana importato in Liguria dai naviganti nell'800.

I migliori giocatori del centro urbano e delle frazioni hanno iniziato già da parecchi giorni gli allenamenti-sfide sui tavoli a quattro, tra la curiosità dei turisti richiamati dalle esclamazioni in lingua spagnola che caratterizzano lo svolgimento delle partite, quest'anno purtroppo prive di Gianpiero Magnaguagno, campione scomparso recentemente e che sarà opportunamente al centro di un grande torneo, la cui data è ancora da destinarsi.

Piazza Bovani, meglio conosciuta dai varazzini come "Ciassa du balun", salotto del quartiere Solaro, aggiunge così ai molteplici eventi che ospita (balli, presentazioni di libri, sagre, ecc.), la conferma della presenza del "Truco", nel ricordo anche dei varazzini emigrati in Argentina, soprattutto alla Boca di Buenos Aires, dove il genovese era la lingua ufficiale (e non è del tutto scomparsa).