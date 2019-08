Estate in Liguria: vanno in vacanza anche le "escort"?

In Liguria si ha un andamento vivace quando si parla di migrazione delle escort in estate. Tra fine settimana da bollino nero e milioni di italiani in viaggio sulle autostrade, anche le professioniste del sesso decidono di spostarsi per lavoro o per piacere. Raggiungere località turistiche, lasciando le città spopolate, è una delle strategie per aumentare i profitti e regalarsi anche qualche giorno di vacanza. Possiamo analizzare in dettaglio questo fenomeno grazie ai dati raccolti nel 2018 dal motore di ricerca di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa.

Ad agosto rispetto al mese di giugno del 2018, nelle province di Genova e Savona si è registrato il 2% di sex workers in più. Andamento opposto invece per quanto riguarda Imperia, che ha registrato il 36% in meno e La Spezia,con meno 17%.

Ogni anno ad agosto, ormai da 5 anni ovvero da quando operiamo in Italia, nel settore si riscontra un aumento di presenze nelle maggiori località turistiche, soprattutto marittime. Il calo di presenze generale, soprattutto nelle grandi città, è imputabile anche al fatto che ad agosto anche le sex workers si concedono un periodo di vacanza di almeno due settimane - commenta Mike Morra, fondatore del sito - Vedremo se nel 2019, come sembra fino ad ora, queste tendenze saranno confermate.

La migrazione delle escort è visibile anche attraverso un altro strumento del sito Escort Advisor: la mappa interattiva, in grado di evidenziare dove si trovano le sex workers iscritte al sito, in tempo reale. Attraverso questa è possibile notare quante e dove siano attive.