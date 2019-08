Alassio: mare sempre più allungato sulla costa, ma questo non spaventa l'evento sui castelli di sabbia

"Quello della poca sabbia è diventato un mantra della stagione estiva 2019. Lo sappiamo la sabbia è poca e le condizioni meteomarine di oggi, e quelle previste per domani non ci hanno certo fatto un regalo. Ma crediamo che con un pizzico di buona volontà una delle manifestazioni più care ai piccoli bagnanti alassini e non possa regolarmente avere luogo. Non ci aspettiamo le centinaia di castelli come in passate edizioni, ma come abbiamo già ribadito più volte, Alassio non è nuova a queste situazioni, i castellari alassini non si sono mai fatti abbattere dalle difficoltà e la nostra kermesse dei Castelli di Sabbia è una delle più antiche del nostro Paese. Non può essere fermata".

Angelo Galtieri, vicesindaco e Assessore al Turismo, neanche per un minuto ha pensato a rinviare, o peggio annullare, la manifestazione che da 39 anni anima le spiagge alassine.

"E' una sfida nella sfida - aggiunge - e anche un modo per mostrare il grande cuore di Alassio e degli alassini che certo non si perdono animo, anzi nelle difficoltà riescono a tirare fuori il meglio, dando prova di grande amore per la città".