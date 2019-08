Presenze in spiaggia a Alassio: "Si generalizzi sull'argomento, parlando magari della situazione italiana"

"Purtroppo ogni anno ci dobbiamo sorbire la foto con la torretta con bagnanti nel 2018 e quella scattata nel 2019.

Credo che questa questione debba essere affrontata con più indicatori e non solo la foto di una spiaggia magari fatta in orari diversi, sarebbe importante consultarsi con alberghi, stabilimenti balneari etc.

Essendo un argomento molto delicato che va gestito nelle dovute maniere e con le pinze poiché ci va poco a distruggere quello che faticosamente è stato creato con anni di impegno da parte di commercianti, residenti, turisti con seconda casa etc, insomma da tutti.

Cerchiamo di generalizzare su questo argomento parlando magari della situazione della nostra intera penisola senza puntare il dito sempre e solo ad Alassio".

Dario G.