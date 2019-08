E' stata ritrovata in buone condizioni di salute, in centro storico a Loano, Gioconda "Dina" Giussani, la donna scomparsa da questa mattina.

L'anziana signora, 84 anni, è stata vista in via Ghilini e raggiunta dalla pattuglia della locale stazione dei carabinieri, in seguito è arrivata la famiglia che ha potuto riabbracciarla.