Loano, operazione antidroga della Polizia di Stato: arrestato spacciatore possessore del reddito di cittadinanza

Un arrestato, un denunciato all’Autorità Giudiziaria ed una persona segnalata amministrativamente alla Prefettura, sono il bilancio dell'operazione antidroga, intensificata nel corso dell'estate, svolta ieri a Loano, dai poliziotti della Squadra Mobile di Savona con la Polizia Locale di quel centro rivierasco.

Dopo un appostamento in corso Europa davanti alla casa di Riccardo Bozzoni, 30enne già noto non solo per spaccio di hashish ma anche di eroina, gli agenti hanno notato prima cedere dei soldi tra due persone poi una delle due, classe 63, è salita in caso di Bozzoni al quale sono stati consegnati due involucri bianchi che a sua volta sono stati ceduti alla terza persona.

Nel corso dell’attività investigativa sono stati rinvenuti e sequestrati nell'abitazione circa mezz’etto di hashish, circa 15 grammi di eroina in pietra e materiale utile al confezionamento delle dosi, tenuta in cucina in un barattolo cilindrico oltre ai contanti.

L’arrestato, disoccupato e percettore del reddito di cittadinanza, dopo gli atti di rito, è stato posto a disposizione della Magistratura. Il 56enne invece è stato denunciato in stato di libertà per spaccio.