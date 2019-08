Savona, due casi di listeriosi in cura all'ospedale San Paolo

Due pazienti colpiti da listeriosi in cura presso l'ospedale San Paolo di Savona. Secondo quanto riferito, si tratta dei primi casi segnalati fuori dalla penisola iberica, dove il batterio ha causato una epidemia.

Al momento, l'Asl 2 non è riuscita a chiarire del tutto l'origine dell'infezione. I due pazienti sono ricoverati presso il reparto di rianimazione del nosocomio savonese.

La listeriosi è una malattia infettiva. Viene trasmessa principalmente per via orale tramite l'ingestione di prodotti alimentari contaminati. La batterio vive sia nell'acqua, sia nel terreno, e può attaccare/contaminare verdure, animali e pesci. Non c'è nessun rischio se l'alimento viene cotto. Non si trasmette da umano a umano. I soggetti che hanno immunodeficienze sono più vulnerabili.

Una persona con listeriosi ha solitamente febbre e dolori muscolari, spesso preceduti da diarrea o altri sintomi gastrointestinali.