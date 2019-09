Concorso "Palma d'Oro" di Finale Ligure: ecco i nomi di tutti i vincitori

Si è concluso con il concerto dei vincitori di sabato 31 agosto, in una gremita Basilica di San Biagio a Finalborgo, il 46° Palma d'Oro International Piano Competition. La manifestazione, sotto la Presidenza di Caterina Vecchiato, ha vissuto quest'anno un successo straordinario, cominciato con le preselezioni per titoli e video youtube a cui hanno aderito oltre 50 giovani pianisti da tutto il mondo.

La giuria, presieduta dal giapponese Takahiro Seki e composta dal direttore artistico del concorso Luca Rasca, da Piotr Machnik, Hans Peter e Volker Stenzl e da Luca Trabucco, ha scelto in maggio i 12 partecipanti che in questi giorni hanno animato all'Auditorium di Santa Caterina le varie prove dei candidati, trasmesse anche in diretta facebook.

L'altissimo livello dei pianisti in gara ha suggerito alla giuria di assegnare due primi premi, a pari merito. La vittoria è andata all'italiano Matteo Bevilacqua, 22 anni da Udine e alla giapponese Kiana Reid, 24 anni. Il secondo posto è stato assegnato al tedesco Julius Asal (22 anni). La sera precedente, durante il concerto nella suggestiva cornice di piazza Libeccio a Varigotti, sono stati comunicati i nomi degli altri premiati: Saya Ota (24 anni dal Giappone - 4° Premio e premio speciale Aloise Vecchiato), Giulio De Padova (34 anni Italia - 5° premio e Premio Speciale Paola Bruni per l'interpretazione sorprendente di un brano in programma) e Anna Komichcko (28 dalla Russia). La prossima edizione si svolgerà nel 2020 sempre nell'ultima settimana di agosto.