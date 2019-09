Mioglia, la segnalazione di una lettrice: "Il Cimitero versa in una situazione di profondo degrado da ormai alcuni mesi" (FOTO)

Buonasera, a malincuore desidero denunciare la situazione di profondo degrado in cui versa il Cimitero di Mioglia da ormai alcuni mesi.

Pur essendo consapevole delle difficoltà che il nostro piccolo Comune deve affrontare quotidianamente con un solo operaio a disposizione, ritengo che lasciare il Cimitero nella totale incuria per così tanto tempo sia quantomeno irrispettoso nei confronti del ricordo dei nostri defunti qui sepolti e dia una cattiva immagine del paese a coloro che da altri luoghi si recano al nostro camposanto per far visita ai propri cari.

Sopraffatta dalla vergogna ho provveduto a rimuovere io stessa le erbacce nei dintorni della tomba di mio marito, ma ritengo che sarebbe opportuno, per definirsi un paese civile, avere rispetto dei propri defunti mantenendo il Cimitero in uno stato decoroso.

Grazie per l’attenzione,

Una lettrice

Mirella Sciutto