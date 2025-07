Porta a Porta a Savona: "Dover subire passivamente delle idee al limite del folcloristico per soddisfare i capricci altrui, questo no"

Riceviamo e pubblichiamo :

Apprendo da una precedente lettera che i cittadini dovrebbero "essere educati" su come comportarsi, seguire le regole, in poche parole essere obbedienti all'amministrazione e fare i bravi scolari.

Ci tengo a sottolineare che il mio ruolo di alunna è già finito da tempo, che gradirei rispetto e considerazione da un'amministrazione che dovrebbe rappresentarmi e non "educarmi" e, soprattutto, non fare il cagnolino di una ditta che mi impone il suo metodo di lavoro, indipendentemente da fatto che questo comporti o meno disagi a migliaia di persone.

Chi trascende e si comporta come un cane sciolto c'è sempre stato e sempre ci sarà ma dover subire passivamente delle idee al limite del folcloristico per soddisfare i capricci altrui, questo no. Sarebbe bastato cambiare i cassonetti, già presenti da anni, poi mi piacerebbe vedere fino in fondo come vengono smaltiti davvero tutti i rifiuti...