Millesimo, inaugurata la collettiva caARTEiv al Castello Del Carretto

E' stata inaugurata la mostra collettiva caARTEiv, al Castello Del Carretto sabato 14 settembre 2019, con le pittrici Marialaura Canaparo, Ramona Arnello, Simona Bellone e in memoria di Marcella Rebora, con la presenza del Sindaco Aldo Picalli e assessore al turismo Natasha Smith.

Segue in dettaglio un profilo delle artiste valbormidesi:

Ramona Arnello, pittrice: le sue creazioni stupiscono per precisi tratti d’attenta professionista d’arte, e ci fanno affascinare con richiami di storia principesca nazionale.

Marcella Rebora, pittrice poetessa: ci emozionano le sue poesie e ci stupiscono le sue pitture riscoprendole in questa eccezionale mostra in suo omaggio per celebrare la sua assenza terrena.