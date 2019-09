Solennità e devozione alla Processione di San Matteo a Laigueglia (FOTO e VIDEO)

Nonostante i presagi minacciosi dal punto di vista climatico, fortunatamente nel fine settimana, pur con qualche ramata di pioggia, il meteo è stato clemente e si è potuta svolgere per le vie di Laigueglia la tradizionale processione, nella giornata di domenica, per il Santo Patrono cittadino, San Matteo.

Anche in questo caso, come avvenuto nel giorno precedente per l'arrivo ad Alassio delle reliquie di San Padre Pio (leggi QUI), il Comando dell'Arma dei Carabinieri di Alassio ha rischierato due suoi uomini in Alta Uniforme che hanno scortato la statua del Patrono e le numerose autorità politiche, militari e religiose intervenute a questo momento di cristiana devozione.

Una presenza discreta e silenziosa, ma maestosa al tempo stesso, quella dei Carabinieri in alta uniforme, che va a rafforzare una volta di più il fortissimo legame che negli anni si è venuto a creare in tutto il comprensorio alassino tra l'Arma e i Cittadini.

I Carabinieri, infatti, sono benvoluti, stimati e visti non solo come protagonisti di inverventi in fatti di cronaca, ma come certezza a fianco alla gente in tutti i piccoli e grandi eventi della quotidianità.