Violenta ondata di maltempo in arrivo sulla Liguria: potrebbe scattare l’allerta rossa?

La violenta perturbazione che molto probabilmente raggiungerà la Liguria nei prossimi giorni è altamente preoccupante dopo gli ingenti quantitativi di pioggia caduti recentemente. Lo sottolinea il portale meteorivieraligure.it informando che su diverse aree del genovesato in meno di 24 ore sono caduti fino a 300-400mm di pioggia, addirittura 497mm a Mele sulle alture di Genova Voltri. I terreni ovviamente su queste aree sono veramente “zuppi” e quindi saturi al 100%.

Questo comporta un grave problema in vista della nuova perturbazione in arrivo proprio nei prossimi giorni: secondo le ultime elaborazioni modellistiche saranno ingenti i quantitativi di pioggia previsti sulla Liguria, specialmente tra il savonese ed il genovese. E non sono esclusi i temibili temporali autorigeneranti e stazionari come avvenuto pochi giorni fa.

Oltretutto si tratta di una perturbazione molto organizzata, supportata da caldi venti provenienti da Nord Africa (scirocco), tipico fenomeno che favorisce una recrudescenza dei fenomeni a ridosso dell’arco ligure (stau orografico). Una configurazione tipica degli eventi alluvionali che hanno portato l’alluvione del Novembre 2016 sul Centro-Ponente Ligure.

Al momento meteorivieraligure.it non in grado di stimare quantitativi di pioggia previsti e localizzare con una certa credibilità i fenomeni, ma c'è preoccupazione per la possibile risposta che potranno aver i bacini idrologici della Riviera Ligure dopo le ingenti piogge dei giorni scorsi.

In molti si chiedono se ci saranno le condizioni per una possibile emissione d’allerta rossa sulla Liguria, ma per sapere la verità si dovrà attendere l’emissione da parte degli enti ufficiali della Protezione Civile e Arpal nei prossimi giorni. Sicuramente per la caratteristica della perturbazione in arrivo, gli ingredienti per un’allerta massima estesa su varie zone della Liguria ci sono tutti.

Per ulteriori informazioni clicca QUI